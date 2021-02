El manos libre bluetooth para coche más vendido no necesita instalación

Actualmente, la mayoría de vehículos de nueva adquisición incluye sistema de manos libres por bluetooth para atender llamadas mientras conducimos. No obstante, es posible que compres un coche barato que no lo incluya en si equipamiento. O simplemente que no hayas renovado tu coche y sea de los que todavía no llevaba manos libres.

Si es así, no te preocupes. Ahora puedes hacerte con un manos libres bluetooth que no requiere instalación y que podrá ser tuyo a un módico precio . Está disponible en Amazon por solo 19,99 euros. Y es el más vendido de la web de ventas on line.

Equipa tu coche con un manos libres por solo 19,99 euros

Se trata del manos libres Aigoss T826. Un dispositivo que te ayudará a aumentar la seguridad al volante y con el que podrás gestionar tus llamadas cómodamente.

Una vez lo tengamos activado y configurado, se conectará automáticamente cada vez que estemos dentro del rango de conectividad y tengamos el bluetooth activado en nuestro Smartphone.

El Aigoss T826 utiliza tecnología de conexión bluetooth 4.2 y su batería permite hasta 10 horas de duración. Es compatible con Siri y con Google Assistant. Es decir, podremos manipularlo mediante comandos de voz.

También ofrece la posibilidad de conectar hasta dos teléfonos móviles a la vez. Tan solo tendrás que emparejarlos uno y posteriormente activar el bluetooth de los dos dispositivos.

Para el coche y para lo que quieras

El Aigoss T826 dispone de sistema de cancelación de ruido y emite sonido de llamadas en alta definición. Y también podrás escuchar música en alta calidad. Cuenta con una ranura para una targeta micro SD.

Se adapta al vehículo mediante un chip magnético que podremos adherir a cualquier superficie metálica del coche. O si lo prefieres, podrás colgarlo mediante un cordón. Asimismo, cuenta con una función de apagado automático.

Cada caja incluye:

Kit manos libres Bluetooth para coche

Clip magnético

Cable USB

Cordón

Manual

Recuerda, puedes adquirirlo en Amazon por solo 19,99 euros. Y obtendrás el envío gratuito si eres cliente de Amazon Prime.

