El perfume para mujer Noa de Cacharel está rebajado un 54% en Amazon

¿Perfume o colonia? Gran disputa. Todavía hay muchas personas que se creen que los perfumes son para mujeres y las colonias para hombres. Hoy en día, tantos una como la otra son usadas por ambos sexos. La única diferencia es en la manera que se producen.

Mientras la colonia tiene su origen en el año 1790 en Alemania, concretamente en la Ciudad de Colonia, los perfumes son originarios del 2 milenio A.c en Mesopotamia, aunque el término ‘perfume’ es originario de Francia.

La colonia es una fragancia preparada con una mezcla de aceite esenciales (5-8% de concentración), extractos (dependiendo del olor), agua y alcohol. En cambio, los perfumes se preparan a partir de compuestos aromáticos los cuales se mezclan con etanol o etanol y agua.

Estos se vuelven más intensos a medida que aumenta la concentración de aceite aromático. Y precisamente, esa es una de sus mayores diferencias.

Los perfumes tienen una mayor intensidad. Si nos echamos perfume en vez de colonia notaremos como el olor es más fuerte y perdura más en el tiempo.

Si nos echamos perfume en vez de colonia notaremos como el olor es más fuerte y perdura más en el tiempo. La colonia, por el contrario, se pierde al poco rato. No obstante, también hay una gran diferencia en el precio motivada por esa concentración. Los perfumes son excesivamente más caros que las colonias.

La oportunidad de oro para hacerte con un buen perfume a precio de colonia

¿Alguna vez has usado un perfume? Seguro que en algún momento, especialmente en tu juventud has querido probar alguno. Los más míticos son Mango, Don Algodón, CK One, Ultraviolet de Paco Rabbane, Anais Anais de Cacharel, Cool Water de Davidoff, Agua Fresca de Adolgo Domínguez, Noa de Cacharel, Trésor de Lancôme, entre otros.

Y precisamente, Noa de Cacharel se encuentra disponible en Amazon rebajada a un precio extraordinario.

Amazon tiene Noa de Cacharel a 39,50 euros el frasco de 100 ml. Te ahorras un 54% ya que anteriormente costaba 86 euros. Una oportunidad que no hay que dejar escapar.

“Noa, fragancia que nos transmite mensaje de paz y serenidad. Se abre con una nota frutal asociada al melocotón, la ciruela, la fresia, que se vuelca en un corazón de lirio de los valles, rosa, jazmín, ylang-ylang, depositándose después en un fondo de madera de cedro, sándalo, vainilla y haba tonka”, detallan en la web de Amazon.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos