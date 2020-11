El Satisfyer tiene un 61% de descuento en Amazon por la semana del Black Friday

24 de noviembre de 2020 (20:35 CET)

Un año más, uno de los regalos estrella de estas Navidades será el Satisfyer. Y más en tiempos de pandemia del COVID-19 como los que estamos viviendo, en los que las relaciones sociales se han reducido a mínimo. Y si eres uno o una de las interesadas en obtener un ejemplar, estás de suerte. Amazon lo ofrece por menos de la mitad de su precio habitual.

El Black Friday está a la vuelta de la esquina. El día marcado en el calendario es el próximo viernes 27 de noviembre. Sin embargo, sabrás que Amazon lleva días ofreciendo descuentos irresistibles en muchos de sus artículos a modo de aperitivo. Y uno de los que cuenta con un mayor descuento es el Satisfyer, el succionador de clítoris por excelencia.

El Satisfyer cuenta con un 61% de descuento en Amazon

Este juguete sexual en su versión Pro 2 Next Generation tiene un precio habitual de 49,95 euros. Sin embargo, con motivo del Black Friday, estos días puede ser tuyo por un módico precio de 19,49 euros. Así que si quieres uno para ti o para el amigo invisible, esta es la mejor oportunidad para hacerte con este artilugio que otorga placer sexual.

Como definen en la página web, con él podrás “conseguir orgasmos múltiples y más intensos”. “Estimula el clítoris sin contacto, con ondas expansivas y pulsaciones excitantes para obtener un mayor placer”, añaden.

4,4 de valoración y más de 28.000 valoraciones

Además. Su funcionamiento es muy sencillo. Solo tienes que pulsar el botón inferior y más pequeño durante unos 2 segundos hasta que se haya activado el nivel más bajo de masaje en el Satisfyer Pro 2. Y recuerda: el envío es gratuito si eres miembro/a de Amazon Prime.

Por otro lado, cuenta con una puntuación de 4,4 sobre 5 y más de 28.500 valoraciones. “Una no se conoce a sí misma hasta que no prueba el Satisfyer. Mi casa está sucia, mi perro tiene hambre, mis amigos me echan de menos... estoy atrapada en este cacharro... pero feliz”, comenta Miriam. “Sólo diré que me he borrado el tinder”, añade Ariadna.