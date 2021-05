El termómetro por infrarrojos más vendido en Amazon cuesta 15,99 euros

La llegada del la Covid-19 a nuestras vidas ha hecho que nos replanteemos muchos de los hábitos higiénico-sanitarios que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas. Cosas tan nimias que muchos daban antes por hechas, otros no, como el lavarte las manos con frecuencia, usar mascarillas si estás resfriado— algo muy característico en sociedades asiáticas pero no en las occidentales— que varias personas beban del mismo vaso, etc.

La enfermedad, en este sentido, nos ha hecho a todos mucho más precavidos sobre todo a la hora de lidiar con enfermedades y, en concreto, con aquellas como el resfriado común, la gripe e incluso la propia covid que comparten muchos síntomas y tienen una relativa facilidad para transmitirse.

Los termómetros infrarrojos han ganado mucha relevancia, debido a las ventajas que supone no tener que lavarlo o desinfectarlo tras cada uso al tomar la temperatura a distancia. En Amazon son conscientes de ello y por eso tienen su termómetro por infrarrojos más vendido por 15,99 euros.

Termómetro digital por infrarrojos (sin contacto) en Amazon

Termómetro digital infrarrojos para bebés, niños, y adultos (y también objetos)

Según explican en la página del producto, este termómetro, adecuado que lo usen personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos, puede utilizarse para medir la temperatura de objetos, como con la leche materna, alimentos, el agua del baño del bebé y la temperatura ambiente además de la temperatura corporal de forma sencilla.

Destacan porque es cómodo y fácil de usar mide la temperatura en un segundo, con precisión. La medida se muestra en la pantalla del dispositivo, que además cambia de color en función de si la temperatura es normal, febril, o fiebre.

Gracias a su diseño ergonómico, podrás transportarlo en cualquier lugar, como un bolso o una riñonera para usarlo en el contexto que necesites.

Aunque, y quizá sea lo más importante, con este termómetro de alta precisión evitarás los riesgos de seguridad de los antiguos modelos de termómetros de vidrio y mercurio, que debido a este metal podían ser altamente tóxicos a la vez que frágiles a cualquier golpe o presión.

