Es de Primark, lo lleva Amelia Bono y combina con prácticamente todo, así es el abrigo del momento

Vamos tras la pista de Amelia Bono porque desde hace varios años se ha convertido en nuestra influencer favorita, experta en moda. Acierta siempre de pleno con sus atuendos, ya sean de marcas ‘low cost’ o de alta costura. Este invierno nos está dejando ‘looks’ perfectos y nos da grandes ideas. La mayoría de sus prendas las podemos encontrar con facilidad ya que opta por marcas económicas, como Zara por ejemplo, una de sus favoritas.

Amelia Bono conquista con un abrigo muy elegante

En su último estilismo el protagonista ha sido su abrigo que es perfecto para el invierno. Con la bajada de las temperaturas una prenda como esta se convierte en nuestro indispensable. Una pieza firmada por Primark. Se trata un abrigo en gris claro que pertenece a la nueva colección Edit de Primark de otoño-invierno, la más cara de la marca, pero muy cuidada. En esta nueva colección encontramos prendas atemporales y versátiles.

Este abrigo será para toda la vida. Una muy buena inversión. Se trata de un modelo con ligero corte oversize, realizado en tejido de mezcla de lana, cuyo precio es de 50 euros, y está disponible en diferentes colores. Amelia Bono ha combinado el suyo con unos pantalones tejanos color teja de talle alto y un jersey de punto calado beige. Cómodo y perfecto para el día a día. Con este abrigo la verdad que las combinaciones son infinitas.

Como siempre cuando hablamos de Primark no podemos decirte si este abrigo está todavía disponible. Tras lucirlo en sus redes sociales Amelia Bono y descubrir que es de la firma irlandesa es probable que ya no queden tallas o muy pocas. Puedes pasarte por una tienda a comprobarlo. No venden online. No pases frío ni tampoco pierdas el estilo.