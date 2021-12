Es de Primark, pero tiene diseño, buen gusto y un glamour indiscutible que convierte esta estantería en única

Si necesitamos hacer un cambio a nuestro hogar siempre nos perdemos por los pasillos de Primark, donde encontraremos absolutamente todo. Con la llegada de 2022, la firma ya tiene en sus estanterías las piezas de las nuevas colecciones y no podemos dejar de sorprendernos. La cadena irlandesa, debido a su éxito, expandió su negocio y ahora puedes encontrar desde ropa hasta cosas para el hogar, pasando por tus mascotas o maquillaje.

Entre las piezas que podemos encontrar en su nueva Primark Home nos decantamos por una estantería. Nada tiene que envidiar a otras firmas como Ikea, esta sí es una gran competencia. Podría ser perfectamente la estantería de tus sueños a un precio realmente económico, te costará creerlo. Es una pieza que perfectamente podría estar en la prestigiosa Maison Du Monde. Dale un toque retro a cualquier rincón de tu casa.

El ratán conquista la última estantería de Primark Home que parece un diseño de Maison Du Monde

Primark tiene una línea de diseño muy similar a Maison Du Monde, una de las firmas más atractivas y de moda este último año. La compañía irlandesa ha seguido los pasos de la francesa y ha diseñado una estantería con fibras naturales como el ratán.

Esta estantería podrá ser tuya por solo 70 euros. Grande y robusta. El ratán se entremezcla con el negro de la madera. Puedes ponerla en un rincón del salón en tu despacho para trabajar. Este material es realmente resistente aunque no lo parezca. Transpira muy bien así que no acumularemos humedad. Además, se limpia con una gran facilidad. No se acumula polvo.