Eugenia Silva adora estas sandalias de piel y tacón de Mango

Eugenia Silva es una de las mujeres más estilosas de nuestro país, su forma de combinar básicos, gracias a sus historias de Instagram hemos fichado sus nueva sandalias favoritas son de Mango y no pueden ser más bonitas.

Este modelo de Mango que ha lucido Eugenia Silva, son en un precioso color rojo, tienen un par de tiritas finas que decoran el empeine de una manera súper exquisita y una punta cuadrada que las hacen super en tendencia. Lo mejor de ellas es que tienen un tacón fino de cinco centímetros que no puede ser más cómodo y que encima tienen efecto piernas infinitas.

Están fabricadas en 100% piel de caprino y en Mango están disponibles en otros dos colores, blanco y verde. Si todavía no te has convencido de que necesitas estos zapatos tienes que saber que te van a salvar de todo. Si tienes una cita, un vestido romántico con estampado floral y estos zapatos es una opción brutal. Para ir a la oficina podemos copiar el look a Eugenia Silva un vestido básico en color negro o aportar por algún tono sencillo, y en vez de la gabardina que luce Silva una americana de lino seria mucho más apropiado para la oficina.

El precio de estas sandalias de tacón es de 39.99 euros y son una opción increíble también para eventos, si eres de esas mujeres que no aguanta los tacones altos o que no quieres pasar por el trance pero no quieres renunciar a como estilizan las piernas el tacón. Con estas sandalias podrás conseguir ese efecto sin sufrir , estas sandalias de Mango son ideales para iniciarte en el mundo del tacón. Si tienes una graduación o una boda y sin tacón el efecto del vestido no es el mismo apuesta por este modelo de Mango.

En Mango puedes encontrar modelos del mismo estilo de tacón comodo perfectos para todas tus ocasiones especiales.