Freshly Cosmetics tiene la clave para tener el moreno de playa sin pisarla

El sérum bronceador con el que todo el mundo te preguntara que donde te has ido de vacaciones ya que tiene ese efecto sun kissed. Freshly Cosmetics ha lanzando Sunrise Radiance Bronzing Serum un producto que combina tratamiento y maquillaje y con el que se logra el efecto bronceado e iluminado tan común a la vuelta de vacaciones pero sin tener que ir.

Con este producto de Freshly Cosmetics podrás lograr ese efecto buena cara que tenemos cuando cogemos algo de color pero sin necesidad de exponernos al sol y evitando así toda la parte perjudicial de ello. Aunque hay una parte mala y es que este nuevo lanzamiento de Freshly Cosmetics esta arrasando tanto que ya han agotado existencias. Pero esperamos que pronto vuelva a estar disponible.

Este sérum es rico en Kakadu Plum e incorpora 100 veces más vitamina C que la naranja para proteger tu piel facial frente al estrés oxidativo. Mientras sus micas y pigmentos naturales aportan un favorecedor tono bronceado con destellos dorados. Con 9 activos naturales y antioxidantes que unen su poder para nutrir, hidratar y aportar elasticidad a la piel.

Este producto de Freshly Cosmetics da un bronceado instantáneo, con acabado natural y brillante. Con el se pueden crear looks únicos, maquillando todo el rostro o iluminando solo algunos rasgos. Además es fácil de desmaquillar, es apto para todos los tonos de piel y ayuda a combatir los radicales libres y el estrés oxidativo con vitamina C de origen natural.

Hidrata en profundidad y aporta elasticidad a tu rostro con sus gotas nacaradas, no comedogénico ya que tiene una textura ligera que no obstruye los poros. Con un 99,9% ingredientes de origen natural no contiene parabenos, siliconas, parafinas o partículas plásticas.

Además de todo esto como si fuera poco tiene un olor muy agradable con notas frutales de melón y melocotón y notas de violeta, jazmín, rosa y bergamota. Su precio es de 35 euros que merecen absolutamente la pena.