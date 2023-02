Los gamers están de enhorabuena: la PS5 ya está en MediaMarkt con este lujoso pack

Allá por noviembre de 2020, la PlayStation 5 fue lanzada al mercado por Sony, siendo un lanzamiento que muchos gamers llevaban años esperando. Sin embargo, debido a la pandemia, su lanzamiento no fue el esperado, y la falta de stock, provocada a la escasez de piezas disponibles para su lanzamiento, provocaron stocks muy limitados, en un periodo en el que conseguir una consola era misión casi imposible.

Y así continuó siendo con el paso del tiempo. Para hacerse con una unidad de la deseada consola, los jugadores tenían que esperar a pequeñas remesas que las distintas plataformas iban lanzando cuando tenían una cierta cantidad de stock disponible. Dos años y medio después de su lanzamiento, la espera ha acabado: la PS5 ya ha llegado a tiendas como MediaMarkt.

El pack con el que MediaMarkt inaugura el fin de la escasez

No ha sido hasta ya entrado el 2023 que los jugadores pueden acudir a su tienda de confianza a hacerse con su consola para disfrutar de horas y horas de entretenimiento. Y en MediaMarkt han decidido celebrarlo de la mano de un pack que está haciendo las delicias de los gamers: la PS5 en su versión de disco, junto al God of War: Ragnarok, el remake de The Last of Us y, por si fuera poco, una tarjeta de 20 euros en PS Store.

El pack de la PlayStation 5 disponible en MediaMarkt.

Un pack de lo más completo que no solo nos ofrece la consola en sí, sino que también reúne dos de los lanzamientos exclusivos de Sony más sonados de 2022. En primer lugar, nos brinda la posibilidad de acudir al desenlace de la aventura nórdica de Kratos. Pero es que, además, justo ahora que HBO está batiendo todos los récords con su adaptación a la pantalla de The Last of Us, también nos ofrece la oportunidad de disfrutar de la relación entre Joel y Ellie a los mandos.

En lo relativo a la consola, incluye todo aquello que ya se incluía en los packs originales de lanzamiento que llegaron con cuentagotas al mercado en 2020: incluye una unidad del innovador DualSense, el mando más avanzado del mercado. Y en lo relativo a la consola, en su versión con disquetera, cuenta con una capacidad de 825 GB para disfrutar de tus videojuegos.

Una opción idónea para dar la bienvenida a la nueva generación de consolas, una de las que más se ha hecho esperar en la historia reciente del videojuego. Y qué mejor forma de celebrarlo que con dos de los originales mejor valorados de la plataforma, en un pack que podréis encontrar en vuestro MediaMarkt más cercano o en su página web por un precio de 699 euros.