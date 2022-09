H&M lanza los vaqueros pitillo de ‘efecto tipazo’ por menos de 40 euros

Son un elemento de moda y de mercado desde hace años. Los pantalones que realzan la cintura cómo los pitillo existen tanto para hombres como para mujeres, y su nombre describe plenamente el propósito para el que fueron creados. Para llevar como una segunda piel, ajustados, con tejido elástico sobre todo.

A la hora de escoger unos pantalones pitillo buscamos tres cosas: que sean cómodos, que tengan un largo suficiente y que sienten bien. Al fin y al cabo van a ser como piel para nosotras. En H&M hemos encontrado unos que cumplen todas las características.

Todas queremos este vaquero, un pantalón cómodo, atemporal, que va con todas las épocas y que además realza los atributos de tu figura en todo momento. Es un pantalón que se mantiene ajustado al cuerpo.

El vaquero efecto moldeador

Este otoño 2022 los vaqueros pitillo vuelven a ser uno de los diseños más repetidos. Es una de las prendas más favorecedoras que hemos visto hasta la fecha, es que sabes que, da igual lo que te pongas, te va a sentar como anillo al dedo.

Si eres de las que no te has podido quitar el pitillo aún estás de enhorabuena, y si no, te aseguramos que vas a caer rendida ante esta pieza que nos trae la línea de H&M.

Hace que luzcamos un tapizo, gracias a su diseño moldeador extraflexible con función stretch que se adapta a la perfección a la silueta de quien lo lleve. Su tiro súper alto y su pernera extrajustada también son otro de los elementos que ha conseguido llamar la atención esta pieza, ya que, consiguen reducir cintura y marcar cadera consiguiendo una silueta de lo más favorecedora.

Su precio actualmente es de 39,99 euros y está disponible en todas las tallas, desde la XXS hasta la 4XL y en 11 colores, alguno con descuento como es el caso del azul denim oscuro (14,99 euros) o el gris oscuro (24,99 euros).