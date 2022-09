El conjunto asimétrico más elegante de Zara para deslumbrar en cualquier evento

Cuando surgen eventos especiales, la duda ante qué ponernos o qué conjunto será el adecuado siempre es toda una odisea, especialmente si no cuentas con un buen fondo de armario para ocasiones elegantes o si no quieres repetir modelito. No es necesario gastar demasiado dinero, en tiendas convencionales como Zara puedes encontrar lo que necesitas.

En este caso hemos dado con un conjunto de lo más elegante, formado por una blusa ancha de corte asimétrico y un pantalón largo fluido. Podrás encontrar ambas prendas por separado por menos de 30 euros cada una y es una muy buena opción para tener siempre preparada en tu fondo de armario.

Top asimétrico

La parte superior de este conjunto está formada por un top de cuello redondo subido con manga larga acabada en línea evasé, una opción de lo más elegante y original gracias a su corte asimétrico con una parte de manga larga y otra sin manga. En la zona de la espalda cuenta con un cierre con cremallera oculta en la costura de lo más cómodo y sencillo. Está disponible en color verde en tallas desde la XS hasta la XL a un precio de 29,95 euros.

Pantalón largo fluido

La parte de abajo del conjunto es bastante sencilla pero combinada con nuestro top asimétrico, forma un outfit de lo más elegante. Está formada por un pantalón largo fluido de tiro alto, muy cómodo y favorecedor. Es de pierna recta con un cierre lateral con cremallera oculta en la costura. Está disponible tanto en verde como en blanco en tallas desde la XS hasta la XL a un precio de 29,95 euros.

Si quieres reforzar la parte más elegante de tu fondo de armario, no es necesario gastar demasiado dinero ni tampoco recurrir a tiendas de grandes marcas que pueden subir de precio. Podemos encontrar auténticas joyas en las tiendas convencionales de ropa y las nuevas colecciones de Zara son todo un ejemplo de ello.