Ikea acaba con el problema de los invitados en un piso sin espacio: solución low cost

Ikea está volcada con su nueva colección en los muebles multifuncionales. La multinacional sueca sabe perfectamente que no todo el mundo tiene la posibilidad de vivir en una casa como Cristiano Ronaldo. Además, hay familias que son muchos y tienen que compartir un mismo baño o dormir en la misma habitación.

En muchas casas hay falta de espacio, pero Ikea ha puesto la solución con muchos de sus muebles para sacarle el máximo partido a tu vivienda. Y como siempre a un precio ‘low cost’. Puedes renovar tu casa por muy poco dinero. Sin perder calidad ni diseño.

¿Eres de los que le gusta reunir a sus amigos o familiares en casa? Poco a poco todo va volviendo a la normalidad y podemos revivir aquellas fiestas que se alargaban hasta ver el amanecer. En ocasiones, es mejor quedarse a dormir en casa de ese amigo para podérselo pasar bien y evitar después cualquier tipo de accidente.

Pero puede ser que no tenga camas para todos. Si alguna vez te has visto en esta situación, no te preocupes. La mejor opción es comprar un sofá cama. También es ideal para aquellos pisos estudio, todo en uno. En el mismo espacio tendrás la cama y el sofá y ganarás metros cuadrados.

El 2 en 1 más económico de Ikea

Si estás buscando un buen sofá-cama y muy práctico solo tienes que ir a Ikea. La multinacional lo ha apodado como Hammarn. Con este podrás convertir tu salón en dormitorio y viceversa. Un mueble para hacer vida durante el día y una estancia más cómoda durante la noche.

Podrás montarlo en cuestión de segundos. Es muy sencillo y práctico. Fácil de guardar y de estirar. Es una cama plegable que rápidamente se transforma en sofá. Tenemos que contarte que es el sofá cama más barato que podrás encontrar en la colección de Ikea. Tan solo 89 euros.

Por su tamaño es ideal para dos personas. Está disponible en color gris oscuro, no obstante hay fundas para que le puedas dar el toque que quieras. Mide 120 cm de ancho, 200 cm de largo cuando está desplegado a modo decama y 70cm de largo cuando está plegado como un sofá. Ocupa muy poco espacio y se puede cambiar de lugar con facilidad, ya que apenas pesa.