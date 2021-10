La mesa más vendida de Ikea para pisos con poco espacio dobla su tamaño en segundos

Ikea siempre piensa en todo, incluido, en la gente que no dispone de muchos metros cuadrados en su casa, y que, por lo tanto, tienen que controlar el poco espacio del que disponen. Y eso implica que no pueden comprar muebles demasiado grandes, que no tendrían hueco.

Por suerte, la multinacional sueca tiene soluciones de sobras y un gran abanico de opciones para sus clientes. Y pueden encontrar absolutamente de todo. Lo último, una mesa plegable.

Algo completamente revolucionario e innovador, y que ya se está colando en todos los pisos. Porque permite doblar cada una de las dos bandas, dejando tan solo una mesa pequeña en el centro.

Es ideal para dos personas, y, en caso de necesitar extenderla, pueden llegar a caber hasta cuatro. Obviamente, también existe la posibilidad de extender solo una parte, en caso de que solo haya tres personas. Desde luego, opciones hay para aburrir.

Mesa Ikea

Pero eso no es todo, ya que también dispone de un cajón muy práctico bajo la mesa, en la que se pueden guardar muchas cosas. En un principio, la mesa está diseñada para colocarla en la cocina, pero también puede ponerse en el comedor o en cualquier habitación.

Y se conserva perfectamente, pues está hecha a base de pino macizo, que envejece sin dar problemas. Todo, a cambio de 129 euros en Ikea, un precio realmente barato.

Sus medidas son de 78 centímetros de ancho y 75 de alto. El tamaño de la mesa, en caso de no estar desplegada, es de 65 cm, pero puede llegar a ser del doble, 123, en caso de tener ambas alas estiradas.

Disponible en dos colores

Por si no fuera suficiente con todo lo mencionado previamente, Ikea también ofrece la posibilidad de obtener la mesa Ingatorp, nombre del producto, en dos colores: blanco, y negro-marrón. No cabe duda de que es una muy buena compra.

Así lo refleja su valoración en la página web, que es de 4,5 estrellas sobre 5. El que necesite una mesa y no tenga demasiado espacio en su cocina o su salón, ya sabe donde debe de ir.