Ikea rebaja el precio de la mesa de 1978 más vendida en la historia de la marca: 7 euros

Ikea es fiel a los clásicos, y tiene una máxima grabada en la mente: lo que funciona, es mejor no tocarlo. Ese puede ser, perfectamente, el ejemplo de esa mesa, que lleva más de 40 años vendiéndose. Concretamente, desde 1978, momento en el que salió en catálogo, y cuyo éxito no se hizo esperar, pues tardó muy poco en colarse en las casas de mucha gente. Pese a su sencillez y simplicidad, arrasó en ventas, y es uno de los productos más vendidas en la historia de la compañía sueca.

La mesa Lack, nombre con el que la bautizaron, tuvo tanta acogida debido a que encaja en cualquier tipo de salón y de diseño. Además, gracias a sus medidas, también puede ser colocada en la cocina o en alguna habitación, como mueble auxiliar, mesita de noche… en relación calidad-precio, pocos artículos mejores se podían encontrar, y sobretodo, tan resistentes. Lógico, por lo tanto, que llegara a ser considerado como ‘mejor producto del año’.

Mesa Lack

Sus medidas son de 45 centímetros de alto, por 55 de largo y de ancho. Es decir, que también era realmente cómodo transportarla, debido a su pequeño tamaño, y a su ligereza. Su precio medio rondaba los 15 euros, lo que era una completa ganga, o así lo consideraban muchos. Pues bien, Ikea tiene grandes noticias, pues ha bajado más su precio, concretamente, a la mitad. Y ya es posible adquirirla a cambio de solamente siete euros.

A muchos les parece difícil de creer, pero es completamente cierto, y pueden comprobarlo por sí mismos en la página web de Ikea. No solo eso, si no que también ofrecen la posibilidad de enviarla a domicilio, y de montarlo, a cambio de una cantidad minúscula. En definitiva, si la mesa Lack ya estaba en muchas casas, y era uno de los clásicos, ahora, promete tener incluso más ventas. Por mucho tiempo que haya pasado desde que salió en stock, no pasa de moda.

Hay cuatro colores disponibles

Pero la cosa no acaba allí, pues también existe la posibilidad de personalizarla al gusto de cada uno. Y es que hay cuatro colores diferentes: el blanco, el negro, el negro y marrón y el color roble con tinte blanco.

Mesa Lack color roble

En el caso de los dos primeros, su precio sería de siete euros, mientras que en el caso de querer adquirir los dos últimos, habría que pagar algo más: diez euros.

Sigue siendo uno de los chollos de Ikea, no cabe duda.