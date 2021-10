Ikea hace suyo uno de los superventas de Apple y lo vende a un precio apto para todos los bolsillos

Los últimos modelos de Apple, todos los que han salido a la venta en estos últimos tres años, incorporan una batería que se puede cargar de forma inalámbrica, sin necesidad de conectar el cable en el puerto Lightning, uno de los que más problemas da cuando pasa el tiempo, ya que en su interior se acumula suciedad y no hace una buena conexión. Con la carga inalámbrica nos despreocupados de este problema.

El cargador inalámbrico de Apple, MagSafe, es algo más caro que otros, 45 euros. Sabemos que no es apropiado para todos los bolsillos. Por este motivo, otros centros, como Ikea, han visto la oportunidad de sacar a la venta sus propios cargados inalámbricos compatibles con Apple o con cualquier otra marca.

Ikea tiene un cargador inalámbrico muy práctico por tan solo 5 euros

Te presentamos el cargador inalámbrico LIVBOJ de Ikea que puedes adquirir en sus tiendas por solo 5 euros. Una compra más que recomendable. Desde luego que por tan solo 5 euros nos entran ganas de comprarnos muchos más.

Podríamos tener varios repartidos por toda la casa por si necesitamos cargarlo mientras estamos en el sofá, en el baño o en la cama. Y es que solo hay que colocar tu terminal encima de la base y listo. Práctico y muy sencillo. Además, carga muy rápido. En algo más de dos horas puedes tener cargado el móvil en su totalidad.

La carga comienza de inmediato. Su diseño también te gustará y no desentonará. Tienen una base fina en forma redondeada y suelen ser de color blanco. Además, es tan pequeño que puedes transportarlo con facilidad y llevártelo donde quieras. Incluso lo puedes llevar en el bolso o mochila por si necesitas cargarlo en el trabajo.

El caso del cargador inalámbrico de Ikea, no incluye el cable USB tipo C, pero también venden uno a muy poco precio. Cuando el aparato esté cargando verás una pequeña luz LED en color blanco que no nos molestará aunque estemos dormidos.