Ikea tiene el toque de clase definitivo para tu mesa con el mantel individual tejido a mano

Sobre costumbres a la hora de realizar cualquiera de las labores de nuestro día a día no hay nada escrito. No obstante, en casos en los que vivimos en compañía, ya sea de nuestra familia o simples compañeros de piso, es habitual que las comidas y las cenas se realicen de forma conjunta.

Sin embargo, en algunos casos, ya sea por cuestión de tiempo o de cualquier factor externo, muchas personas tienen que comer o cenar solos de forma eventual. Un hecho que, para muchos, es una excusa más que suficiente para no poner la mesa. Pero, por otro lado, desde Ikea han buscado un término medio, que no implica poner la mesa, pero con el que nos invitan a comer en un espacio agradable.

Ikea tiene el complemento perfecto para cuando comes sin compañía

No obstante, el hecho de poner la mesa, con su correspondiente mantel, no tiene otro fin sino el de no ensuciar la mesa en la que comeremos con restos de comida o bebida. Pero sí es cierto que, en ocasiones, poner un mantel para una sola persona puede ser innecesario. Un hecho del que en Ikea son conscientes, y por ello han apostado por PADDFISK.

PADDFISK, el mantel individual tejido a mano de Ikea.

Un producto de la cadena sueca que no es otra cosa sino un mantel individual que será el acompañante perfecto para esos días en los que tengamos que comer en soledad. Un mantel con forma pentagonal, que, por otro lado, cumple también una función estética en la mesa, ya que aporta un toque natural que no consigue cualquier mantel.

Y el motivo de esto no es otro sino el material de hoja de palma tejida a mano que lo compone, y que hace de este un mantel que brinda un toque de naturalidad y elegancia a nuestra mesa, de la mano de un elemento elaborado por expertos en la materia. Todo ello, de la mano del mantel individual más versátil de su catálogo, que cuenta con unas medidas aproximadas de 35×37 centímetros.

Un elemento con el que desde Ikea brindan un toque de caché a nuestra mesa en aquellas ocasiones en las que, por determinadas circunstancias, tenemos que comer o cenar con nuestra única compañía. Todo ello, de la mano de este útil y vistoso mantel individual, que podréis encontrar en la página web de la cadena sueca por un precio de tan solo 2,99 euros.