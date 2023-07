Ikea tiene los organizadores perfectos para que no reine el caos en tu maleta: ¡son super prácticos!

Como sabemos durante el verano te pasas los días de aquí para allá con una desorganización que no es propia de tus rutinas habituales. Tienes todo por ahí y acabas perdiendo cosas importantes en tus viajes o en tus planes con amigos. Y es que cuando hacemos la maleta lo habitual es meter todo junto indistintamente y de esta manera no consigues meter todo lo que querrías. Además, aunque en principio tu equipaje quede ordenado en la maleta, finalmente todo termina desperdigado y tirado por esta.

Pero no pienses que no hay solución para este pequeño problema que te persigue durante todas las vacaciones y que te hace perder ropa interior y todo tipo de accesorios. Ikea piensa en todos los detalles que puedan mejorar tu vida, es por eso que cuenta con muchos artículos destinados a la organización de tu equipaje en la maleta: bolsas para zapatos, bolsas especiales para evitar daños si los líquidos se derraman y neceseres. Además, si Ikea destaca por algo es por sus productos ‘low cost‘, así que no te preocupes por el precio.

Bolsa impermeable

Esta bolsa impermeable de Ikea es ideal para guardar todos tus botes y cremas, que contienen líquido. Son maravillosas porque evitarán que se derramen por toda tu maleta y destrocen tu ropa o aparatos electrónicos. También puedes guardar ropa húmeda que no hayas podido terminar de secar. Sin duda, es todo un invento que te salvará de situaciones difíciles. Su precio es de 2,99 euros y sus medidas son 16x12x24 cm.

Esta bolsa impermeable pertenece a la colección de artículos de Ikea para organizar tu maleta mejor. Foto: Ikea

Bolsa para la ropa

Las bolsas para la ropa de Ikea son ideales para diferenciar tus prendas de ropa. Es un pack de tres bolsas de diferentes tamaños y colores que te permitirán otorgar a cada cosa un sitio concreto y evitarás perder el tiempo buscando la ropa y prendas interiores que no encuentras. Sin duda, hacer la maleta se volverá una acción mucho más fácil, que no te dará tanta pereza. Y es que no hay nada mejor que tener todo colocadito, con el placer visual que eso conlleva. Su precio es de 5,99 euros.

Estos artículos de organización de ropa te ayudarán en la preparación de tu maleta. Foto: Ikea

Bolsa para calzado

Esta bolsa para guardar zapatos es súper práctica y muy económica. Solo vale 0,99 euros y gracias a ella tus zapatos no estarán sueltos por toda tu maleta ensuciando tu ropa y el resto de tus cosas. Se trata de una forma higiénica de guardar los zapatos por separado en la maleta y que no sufran daños evitables. En esta bolsa puedes guardar zapatos pequeños y también de gran tamaño, pues sus medidas son 48×22 cm.

Esta bolsa para guardar zapatos de Ikea te permitirá organizar mejor tu equipaje. Foto: Ikea

Si te han gustado estos artículos de organización para evitar el caos en tu maleta, no dudes en pasarte por Ikea y hacerte con todos ellos. ¡Son demasiado baratos y marcarán la diferencia a la hora de preparar tu equipaje!