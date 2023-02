Ikea apuesta por la sencillez en tu dormitorio con un imprescindible por menos de 10 euros

Son muchos, prácticamente interminables, los factores que desde hace años han permitido a Ikea consolidarse como la plataforma de referencia en el ámbito de la decoración. Pero de entre todas las virtudes con las que cuenta la cadena sueca, la variedad de su catálogo es el factor predominante que le permite mantener ese papel a pesar del paso del tiempo.

Lo cierto es que Ikea cuenta con un amplísimo abanico no solo de posibilidades, sino también de soluciones para poner una solución sencilla y efectiva a cualquier problema que nos pueda surgir en el ámbito decorativo. Soluciones para el salón, la cocina, o, como es el caso del producto del que os hablaremos hoy, la habitación.

Ikea apuesta por la sencillez y la eficacia en tu habitación

A la hora de decorar cada uno de los cuartos que componen nuestro hogar, sobre gustos no hay nada escrito. Sin embargo, sí existen algunos elementos con los que es bastante recomendable contar. Uno de estos es la mesilla de noche, que sirve como soporte para apoyar cualquier elemento cuando vayamos a dormir. Y en Ikea tienen una buena, bonita y barata: KNARREVIK.

KNARREVIK, la mesilla de noche disponible en Ikea.

Una mesa que, lejos de la extravagancia y los diseños modernos que reinan a día de hoy en casi todos los ámbitos decorativos, apuesta en su lugar por la sencillez y la eficacia para apostar por su utilidad. No obstante, esto no significa que no sea elegante, ya que debido a su diseño elaborado en acero revestido en poliéster y el color negro que la compone, encaja a la perfección con cualquier habitación.

Pero es que, además, como suele ser habitual en Ikea, no se limita únicamente a una sola función. Y es que, además de su parte superior, cuenta con un tablero intermedio en el cual también podremos colocar el móvil, las gafas, un libro, o cualquier elemento que queramos tener a mano. Por otro lado, debido al material que la compone, tiene un peso muy ligero que nos permite trasladarla fácilmente si así lo deseamos.

Un producto con el que Ikea, a pesar de contar con algunos elementos ciertamente extravagantes en su catálogo, demuestra que a veces lo más sencillo termina siendo un acierto. Y así lo demuestra con esta efectiva mesilla de noche, que podréis encontrar en la propia página web de la cadena sueca por un precio de tan solo 9,99 euros.