En la actualidad la mayoría de artilugios electrónicos que no funcionan enchufados a la corriente lo hacen con baterías. Tablets y smarphones, linternas, radios, coches teledirigidos, relojes, básculas, mandos de videoconsolas, y las propias videoconsolas… La lista es interminable.

No obstante, seguramente todavía tienes en casa algún objeto electrónico que funcione con pilas. Por ejemplo, algunos de los mencionados anteriormente, los mandos a distancia de tus diferentes dispositivos, lámparas pequeñas, relojes de pared, radios portátiles…

Las pilas tienden a desaparecer del mercado

Y ahora la pregunta del millón: ¿cuántas veces has necesitado pilas y has descubierto que no tenías en casa? Por no hablar de aquellas que has ido guardando y al ir a utilizarlas has descubierto que estaban gastadas.

Pues bien, estos problemas se van a terminar de un plumazo gracias a los artículos que puedes encontrar en Ikea. Unos productos con el que ahorrarás hasta 500 compras por solo 12 euros.

Ahorra decenas de euros en pilas gracias a Ikea

Se trata del cargador de pilas bautizado como STENKOL y las pilas recargables LADDA que estos días puedes encontrar en la tienda de muebles ‘low cost’. En cuanto al cargador, te permite cargar hasta 4 pilas de la forma más fácil. Solo tienes que colocarlas en el aparato y conectarlo a la corriente.

Cargador de pilas de Ikea

Este cargador de pilas a la venta en Ikea cuenta con 4 espacios independientes, con lo que podrás cargar 1, 2 3 o 4 pilas a la vez. Sus medidas son de 6,2 cm de alto, 1,1 cm de largo y 7,7 cm de ancho. Su precio es de 5 euros.

Pilas recargables de Ikea

Por otro lado, las pilas son AA recargables, con un voltaje de 1,2V y 2450mAh de capacidad. Su precio es de 7 euros cada pack de 4. Unas pilas que, según apunta Ikea en su web, duran lo mismo que 500 pilas alcalinas convencionales.