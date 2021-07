Si algo ha caracterizado a Ikea desde hace muchos años ha sido la voluntad de los suecos de poner en el mercado tanto muebles como complementos para la casa que, por su precio y sus características, se conviertan en auténticos chollos.

No es ningún secreto que esa estrategia es la que ha llevado a Ikea a ser la referencia en el mercado de los muebles y productos de decoración para la casa. Eso sí, en Ikea no tan sólo podemos encontrar muebles, sofás o armarios, sino que son varios los productos para la cocina que, desde luego, no pasan desapercibidos.

La cocina portátil ‘low cost’ de Ikea

Más allá de todo tipo de electrodomésticos, uno de los productos que más llama la atención en este sentido de Ikea es la placa de inducción portátil Tillreda. Un producto con el que podrás llevarte ‘la cocina’ donde quieras teniendo en cuenta sus dimensiones.

Ikea Tillreda

En Ikea lo han concebido para cocinas con muy poco espacio o para aquellos que quieran disponer de una zona de cocción extra. “Este fogón portátil es perfecto si tienes una cocina pequeña o si necesitas una zona de cocción adicional. Puedes moverlo fácilmente de sitio y guardarlo cuando quieras liberar la encimera”, apuntan en la descripción del producto.

Ikea Tillreda

Cómo no, uno de los grande argumentos de compra y que hace de esta mini cocina, que cabe en el maletero de cualquier coche, un producto muy a tener en cuenta es su precio: tan sólo 39 euros.

Ikea Tillreda

A continuación podemos ver los detalles de este producto tal y como aparecen en la web de la firma sueca: