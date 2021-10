Ikea tiene la mesa ideal para balcones o terrazas sin espacio

Ikea se ha comprometido a sacar el máximo partido a los pisos pequeños. Cada vez son más personas las que viven en viviendas de tamaño reducido, especialmente por su coste. O simplemente, tienen una falta de espacio al tener que compartir con otros. Por este motivo, la multinacional sueca saca colecciones con muebles totalmente funcionales. Ocupan poco espacio y además se pueden guardar con facilidad o darle una segunda función, y en algunos casos hasta una tercera. Ejemplo de ellos son los sofás-cama o las mesitas que sirven para todo.

Aunque con la bajada de temperaturas, las terrazas y los balcones hayan quedado relegadas a un segundo lugar, aún podemos aprovechar esos ratos de sol de buena mañana para desayunar o leer un libro. Si te encuentras con un balcón demasiado pequeño y no te cabe ni tan siquiera una mesa con una silla, necesitarás la nueva mesa plegable de Ikea. Debido a sus medidas es ideal para cualquier tipo de terraza. Además, mientras no la usas puedes guardarla y no te ocupa espacio.

La mesa plegable de Ikea para sacar el máximo partido a tu terraza

Se trata de la mesa que Ikea ha denominado Torparö. Es un artículo que sirve tanto para interior como exterior. Se usa en terrazas, pero también en cocinas como mesa auxiliar. Mide 70 cm de largo y 42 cm de ancho. La puedes encontrar en color blanco por 35 euros.

“Como es plegable, la mesa ocupa poco espacio cuando no se usa.Al ser de acero con revestimiento en polvo, la mesa es duradera y apenas requiere mantenimiento“, nos detallan desde Ikea. Si no la vas a usar durante un tiempo, Ikea recomienda no dejarla al aire libre para que te dure mucho más en el tiempo. Además, nos cuenta que esta mesa se ha hecho en su totalidad con materiales reciclables.

Sus clientes están muy contentos con este artículo. Cuenta con una valoración de cuatro estrellas sobre cinco. Están de acuerdo en que es muy ligera, fácil limpiar y plegar y especialmente apropiada para terrazas estrechas.