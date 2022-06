El inflable de Lidl que salvará a los más pequeños de la ola de calor

El verano ya está aquí, y junto a él ha llegado la mayor ola de calor de los últimos 20 años. Algo que todos estamos sufriendo en nuestras propias carnes, y ante lo que buscamos cualquier solución que pueda permitirnos librarnos de este calor, aunque sea de forma temporal. En Lidl son conscientes de ello, y ya os hemos hablado sobre diversos productos que apuestan por ello.

Sin embargo, a tan solo una semana de que los niños reciban sus vacaciones de verano en el colegio, todos los padres del mundo tienen un enorme quebradero de cabeza sobre cómo paliar este calor para los pequeños de la casa en aquellos días en los que ir a la piscina o a la playa no sea una opción.

Lidl da juego al verano más entretenido para los pequeños

Un problema que Lidl ha solucionado de un plumazo de la mano de un artículo de jardín con el que los niños no solo pasarán horas entretenidos, sino que podrán refrescarse ante este sofocante calor: el rociador de agua inflable con forma de elefante.

El rociador de agua inflable con forma de elefante, disponible en Lidl.

Se trata de un juguete que, si bien no reinventa la rueda, permite a los niños jugar en su jardín durante horas sin que los padres tengan que preocuparse por su aburrimiento. Y es que se trata de un sencillo elefante hinchable que expulsa un chorro de agua por la boca con el que los pequeños podrán refrescarse.

Además, las cuatro patas del elefante son rellenables, por lo que se utilizan como una especie de depósito en el que se acumula el agua para no tener que estar rellenándolo constantemente. No obstante, también se puede conectar de forma muy sencilla a una manguera de jardín, si la intención es que el flujo de agua no disminuya.

Cuenta con un sistema de cinco cámaras de aire, que permiten que el agua pueda almacenarse en todas y cada una de ellas para ser expulsada en forma de chorro con mayor facilidad, además de una válvula de vaciado rápido, que puede servir para inflar y desinflar el hinchable de una forma más sencilla.

El rociador de agua inflable con forma de elefante, disponible en Lidl.

Con unas medidas de 195×103 cm, este hinchable será el complemento perfecto para que los niños se diviertan sin salir de casa este verano, y, más importante aún, no se vean afectados por el insoportable calor. Un producto con el que os podéis hacer actualmente en la página web de Lidl por un precio de tan solo 29,99 euros.