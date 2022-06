Isabel Díaz Ayuso, una adepta más al calzado del verano

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso no se ha resistido al calzado del verano, las cuñas. Un must en verano ya que es un tipo de calzado que nunca pasa de moda ya que aporta altura, estiliza las piernas y es super comodo. No es la única que no se resiste a las cuñas hasta la Reina Letizia es fan de ellas.

El modelo que ha lucido la Presidenta de la Comunidad de Madrid son unas sandalias de cuña y plataforma con una tira en color marrón de piel sobre los dedos y otra con hebilla que rodeaba el tobillo, a modo de cierre y para mayor sujeción al pie. No sabemos de que marca son estas sandalias pero por suerte podemos encontrar modelos similares en muchas marcas. Isabel Díaz Ayuso conjuntaba estas cuñas con un look compuesto de chaleco y pantalones fluidos.

Hemos encontrado en Polín et Moi que aunque no podemos confirmar que sean las de Isabel Díaz Ayuso desde luego son muy parecidas . Un diseño fabricado en yute natural, con pulserita al tobillo y cierre con hebilla de cuero en color marrón. Por ahora solo están disponible en preventa, pero se puede solicitar desde ya mismo en una gama de números que van del 35 al 41 por 86 euros. Además su eres fan de la influencer Marta Pombo que ya conoces la campaña que están realizando juntos. Y es que un 30% de su compra irá destinado a recaudar horas de terapia junto con la asociación Amalgama Social.

Mango también tiene un modelo muy similar al de la Presidenta del PP madrileño, estas cuñas tienen una altura de 10 centímetros, con pulsera en el tobillo, tira en el empeine super finita y puntera cuadrada. También está disponible en un bonito dorado metalizado. A la venta del número 35 al 42, cuestan 40 euros. Una versión super elegante que es perfecta para looks más arreglados.

Sea cual sean las de Isabel Díaz Ayuso con estos modelos tenemos el mismo zapato perfecto para el verano.