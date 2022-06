Ahora puedes emular el look de Kate Middleton con está blazer de Zara

Los looks de las royal siempre son una gran fuente de inspiración para todas desde los míticos de la princesa Diana que son ya atemporales, a los de nuestra reina Letizia o los de Kate Middleton. Además de los diseños que lucen en galas, sus looks del día a día son una genial fuente de inspiración para vestirnos para ir a trabajar. Ahora puedes copiar este look de Kate Middleton con esta blazer de Zara.

En esta ocasión Kate Middleton ha apostado por un look working informal formado por un pantalón negro, un top blanco y una blazer blanca, pero sin cuello ni solapas. Un look muy básico pero con una blazer con mucho carácter que le aporta ese toque más especial y ahora vas a poder copiarlo gracias a Zara.

La blazer de Zara es muy elegante y clásica con un giro vanguardista, se trata de una blazer entallada con solapa invertida y manga larga con hombreras con bolsillos delanteros de vivo y cierre frontal con gancho metálico. Esta blazer tan versátil tiene un precio de 39.95 euros, una americana que te salvará de cualquier situación.

En el desfile ‘Trooping The Colour’ que inicio las celebraciones oficiales del Jubileo de Platino del reinado de la reina Isabel II, el más longevo de un monarca británico. En este acto pudimos ver a Kate Middleton con sus tres hijos y el príncipe Guillermo, mientras que Meghan Markle y el príncipe Harry ocuparon un segundo plano dentro de Buckingham Palace.

Y ahí hicimos otro fichaje, un vestido cruzado midi confeccionado en bouclé, gasa y encaje fino. Diseñado con un corpiño de manga larga que se ajusta a la cintura y cae sobre una falda midi plisada es de la firma Self-Portrait. Su precio no está al alcance de todos los bolsillos ya que cuesta 400 libras.

Pero esperemos que Zara y Amancio nos escuchen y saquen una versión de este look de Kate Middleton