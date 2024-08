Este kétchup de Carrefour es una bomba de azúcar para tu dieta

Una alimentación saludable depende de muchas cosas. No es necesario llevar a cabo una dieta estricta para poder decir que estamos llevando a cabo una alimentación ideal para nuestro cuerpo. No obstante, si bien las restricciones no son imprescindibles para una dieta moderada, sí existen algunos complementos que los nutricionistas recomiendan eliminar por completo.

Sin ir más lejos, millones de personas utilizan todo tipo de salsas a la hora de acompañar cualquier plato. Ya sean patatas fritas, carne o incluso un huevo frito, muchos brindan ese acompañamiento para brindar a su plato más sabor. Y en plataformas como Carrefour, el kétchup es la joya de la corona. Pero, ¿realmente esta salsa es lo que pensamos?

Leer más: Este producto de Carrefour está arruinando tu dieta sin que te des cuenta

El kétchup de Carrefour que desaconsejan todos los expertos

A la hora de añadir el kétchup a tu cesta de la compra, se cuentan por decenas las opciones con las que podemos toparnos en cualquier lineal de supermercado: Heinz, Prima, Orlando… Sin embargo, y como es habitual Carrefour cuenta con un kétchup de marca propia que trata de hacer frente a las demás salsas a partir de un precio más bajo, que, en este caso, no supera los 0,99 euros el bote.

El kétchup de Carrefour.

Sin embargo, a pesar de este bajo precio, este kétchup es ampliamente desaconsejado. Es importante comenzar explicando que casi ninguna salsa tiene valores saludables, pero existen algunas que cuidan algo más su composición con el objetivo de obtener un resultado más adaptable a unos valores nutricionales adecuados. Sin embargo, no es el caso de esta salsa.

Y no es que deje de serlo por los ingredientes que la componen, ya que son similares a los de la mayoría de marcas: agua, concentrado doble de tomate, vinagre de alcohol, sal, especias deshidratadas y azúcar. Sin embargo, es la cantidad de azúcar lo que hace de esta salsa una ampliamente desaconsejable, ya que por cada 100 gramos de producto, este kétchup aporta 19 gramos de azúcar.

Esto significa que un quinto del producto es puro azúcar, lo cual, evidentemente, hace de este un producto muy poco saludable. Sin embargo, este no es el único aspecto que lleva a los expertos a colgar la etiqueta de prohibido en este producto, ya que por la misma cantidad de producto, tiene un aporte de 100 calorías, lo cual es considerado una cifra bastante alta para este tipo de producto.

Sin embargo, es la cantidad de azúcar lo que hace que realmente este producto sea desaconsejable. Y es que si bien las salsas son generalmente desaconsejables para la mayoría de las dietas, es importante comprobar en la etiqueta sus valores nutricionales, con el objetivo de ver si, al menos, cuenta con unas cifras bajas. Y ese no es el caso de este kétchup.