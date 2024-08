La OCU advierte: la cerveza con limón no es lo que parece

Existen pocas cosas tan agradables en un caluroso día de verano como disfrutar de un trago fresco de cualquier bebida bajo los rayos de sol. Precisamente por eso, las terrazas se llenan de personas que buscan disfrutar del buen tiempo, acompañado por amigos y familiares y una bebida apetecible, que, en muchos casos, suele ser una cerveza.

No obstante, también existen personas a las que no les gusta la cerveza, pero también tienen derecho a disfrutar de un trago refrescante en una terraza. Un punto intermedio muy beneficioso para todas estas personas se encuentra en las cervezas con limón, una bebida suave que cuenta con muchos seguidores acérrimos, pero que, según la OCU, puede no ser lo que parece.

La OCU advierte sobre un gran problema relativo a las cervezas con limón

Y es que, si eres una de esas personas que disfruta del trago suave pero refrescante de una cerveza con limón, la OCU tiene malas noticias para ti. Y es que uno de los estudios llevados a cabo por esta organización en lo relativo a estas bebidas, ha llegado a la conclusión de que el contenido de limón es prácticamente inexistente en la mayoría de cervezas de este tipo.

Un contenido que radica en cifras muy bajas en función de las distintas más carcas. Por ejemplo, Shandy, una de las marcas de cerveza con limón más famosas, no tiene nada de limón entre sus componentes, siendo el sabor cítrico aportado únicamente por aromas artificiales. Otras marcas famosas, como son los casos de Radler o Damm Lemon, sí tienen limón entre sus componentes, pero en una cantidad ínfima, que gira en torno al 4 y 5%.

Un problema que, sin embargo, no tendría que ser un aspecto del todo negativo, ya que son muchos los alimentos que encontramos en nuestro día a día que cuentan con una larguísima lista de aditivos artificiales. El verdadero problema llega en el alto contenido en azúcares que por norma general tienen estas cervezas, algo que es provocado por la gran cantidad de aromas que incorporan para darle un mayor sabor.

Una cantidad de azúcar que, al ser mezclada con el alcohol de estas cervezas, implica un altísimo aporte calórico, muy superior que el que podemos encontrar en cervezas normales, y también en las versiones 0,0%. Sin ir más lejos una lata de Radler, una de las cervezas con limón más consumida a nivel global, cuenta con un aporte calórico de 145 calorías, considerablemente superior al de una cerveza normal.

Por todo ello, si eres uno de esos fans de las cervezas con limón, las noticias para ti no son del todo buenas, ya que se trata de cervezas con poco contenido de limón y gran aporte calórico. No obstante, desde la OCU tienen otras alternativas ligeramente beneficiosas, ya que afirman que la versión 0,0% alcohol de las cervezas con limón, es más saludable que las demás.