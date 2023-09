La OCU advierte sobre las cervezas con limón: pueden no ser lo que creemos

En esas tardes o noches libres, después de salir de trabajar o en esos domingos en los que no apetece quedarse en casa, hay pocos planes más habituales en nuestro país que disfrutar de una cerveza rodeado de algunos de nuestros amigos o familiares. Sin embargo, y a pesar de ser la bebida favorita de miles, muchos otros no disfrutan con una cerveza.

Por suerte, son muchas las alternativas con las que podemos toparnos en cualquier bar si no queremos una cerveza. Pasando de alto por la amplia lista de refrescos con los que por norma general cuentan los bares, en un término medio podemos encontrar la cerveza con limón, con un sabor mucho más suave. Sin embargo, la OCU ha lanzado una advertencia.

El aviso de la OCU que sorprende a los amantes de la cerveza con limón

Si por algo se caracteriza la Organización de Consumidores y Usuarios, es por estar siempre al tanto de todo aquello que pueda afectarnos directamente en cualquier aspecto de nuestro día a día. Y si eres una de esas personas que cuando va a una terraza pide una radler, una shandy, o simplemente una caña con limón, la OCU tiene una mala noticia: no siempre son lo que parecen.

Como su propio nombre indica, al pedir una cerveza con limón en cualquier bar, no esperamos encontrar algo distinto a eso, una cerveza con limón. Sin embargo, en el estudio llevado a cabo por la OCU, se ha llegado a la conclusión de que muchas de estas bebidas cuentan con una cantidad de zumo de limón bastante limitada.

En su lugar, el estudio determina que una gran parte de la composición de estas bebidas se basa únicamente en un refresco azucarado y aromatizado. Por ello, no estaríamos disfrutando de una cerveza con limón, sino de una cerveza con refresco. No obstante, como es lógico, el análisis de la OCU no se ha quedado aquí, y se han aventurado a investigar cuáles son las mejores cervezas con limón del mercado.

Por ejemplo, una de las marcas más conocidas de cerveza con limón, la Radler, cuenta con un 5% de zumo de limón en su composición, lo cual es una cifra considerablemente generosa. Más aún si tenemos en cuenta que otras cervezas como la Damn Lemon cuenta tan solo con un 0,4% de zumo.

Claro que, por otro lado, si bien es cierto que contienen menos alcohol que una cerveza tradicional, en algunos casos tiene un mayor aporte calórico. Es el caso de la radler tradicional, que alcanza las 145 calorías por lata. En el caso de otras como la shandy, por otro lado, el consumo calórico se reduce. Por todo esto, desde la OCU recomiendan atender encarecidamente a las etiquetas, para ser conscientes de lo que estamos bebiendo.