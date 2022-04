Estos son los 10 peores aceites de oliva virgen extra para la OCU: desde los 3 hasta los 5 euros

El aceite virgen extra es uno de los alimentos más valorados por muchos consumidores. El alimento que algunos llaman “oro líquido” no falta en casi ninguna vivienda. Y cada vez son más las marcas que nos encontramos cada vez que acudimos al supermercado. De ahí que instituciones como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) elaboren periódicamente los listados con los mejores aceites que se pueden encontrar en los establecimientos.

No obstante, no estamos aquí para repasar los aceites mejor valorados por la OCU, sino todo lo contrario. A continuación te hablaremos sobre los 10 aceites de oliva virgen extra peor valorados y que, en la medida que puedas, deberían quedar fuera de tu carro de la compra.

Para elaborar la lista, la OCU ha tenido en cuenta el etiquetado, la autenticidad (que no contenga otros aceites), su nivel de acidez, la calidad del fruto y el apartado sensorial.

Olisone (Lidl) Aceite de oliva virgen extra

Es el peor valorado. Según la OCU, es el aceite de peor calidad que podemos encontrar en el mercado.. Obtiene una puntuación menor a 32 sobre 100 a causa del etiquetado, los parámetros de conservación y el análisis sensorial. Cada botella de 0,75 litros cuesta 3,69 euros.

La Española Aceite de oliva virgen extra

Obtiene nuevamente una puntación de 32 sobre 100 y no está considerado como ‘virgen extra’ en realidad. Es considerado un producto con unos parámetros muy malos, aunque cabe remarcar que es el único producto de La Española que cuenta con una puntuación tan baja. Se puede encontrarr por 4,96 euros el envase.

Está a la venta en Lidl y su precio es de 3,89 €. El motivo por el que la OCU lo considera un pésimo aceite es su análisis sensorial, uno de los requisitos considerados indispensables para poder catalogar un aceite como bueno.

Guillén Aceite de oliva virgen extra

Este aceite es ‘virgen extra’, pero es de mala calidad. Lo peor es el etiquetado y los parámetros de conservación. Cuenta con buenas puntuaciones en lo referente a la acidez y al cuidado del fruto. No obstante, su autenticidad es el factor clave donde esta producto más deja que desear. Es por ello que también obtiene un 32 sobre 100.

Olearia del olivar (Aldi) Aceite de oliva virgen extra

Lo puedes encontrar en los supermercados Aldi. En la parte sensorial solo consigue 2 de cinco estrellas, mientras que el etiquetado solo 3 sobre 5. A pesar de que su conservación es buena, su etiquetado cuenta con muy poca información, motivo que le hace llevarse un nuevo 32 puntos sobre 100. Más allá de esto, su precio es de 3,89 euros.

La Masía Aceite de oliva virgen extra excelencia

Tampoco está considerado como ‘virgen extra’, a pesar de que la etiqueta lo indique. En el apartado sensorial obtiene dos de cinco estrellas, y a pesar de que cuenta con la máxima puntuación en el apartado de la acidez, este hecho le hace ganarse un nuevo 32 sobre 100. Y su precio es de 4,49 euros.

Hacendado (Mercadona) Aceite de oliva virgen extra

Este aceite de Mercadona obtiene buena puntuación en la acidez y la autenticidad, pero no en lo sensorial y la conservación. Según la OCU, no obtendría el apellido “extra”, dado que su índice de perióxidos es bastante más bajo que el del ultravioleta. Su precio es de 3,55 euros.

DIA Aceite de oliva virgen extra, vidrio

La lista la cierran tres aceites de Dia, para desgracia de esta cadena. El primero es este, que no supera los 32 puntos sobre 100 y la OCU dice que no reúne los requisitos para ser catalogado como ‘virgen extra’, dado que no supera de forma concluyente las pruebas del análisis sensorial. Por otro lado, su precio es de 3,32 euros.

DIA Aceite de oliva virgen extra frutado

Este aceite obtiene una puntuación de 32 sobre 100 y tampoco se considera ‘virgen extra’. Un aceite al que la OCU se refiere sin tapujos como «un aceite de mala calidad». y que tiene un precio total de 3,63 euros.

DIA Aceite de oliva virgen extra

Su precio es de 3,63 euros y consigue la misma puntuación que los anteriores. Las aceitunas con las que está elaborado se quedan en 4 estrellas de 5 y suspende en el análisis sensorial. Es el aceite que cierra esta lista, una de la cual ningún aceite querría formar parte, y que conforma un análisis de esos aceites que, en palabras de la propia OCU, no es recomedable adquirir.