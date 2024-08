Adiós, piojos y acné, pero… ¿a qué precio? La OCU alerta sobre los riesgos del aceite de árbol de té

Cada año, somos testigos de cómo ciertos elementos aparecen y se quedan en nuestro día a día como soluciones naturales a todo tipo de problemas. Unas soluciones que, en mayor o menor medida, resultan efectivas a corto o medio plazo, y causan auténtico furor en casi todo el mundo. Este año, el ganador de esta lista es sin duda el aceite de árbol de té.

Desconocido por la gran mayoría de personas hasta hace prácticamente unos meses, es un aceite esencial procedente de un árbol australiano. Y su función, cuando se usa de manera tópica, tiene efectos antibacterianos aplicables a diversos ámbitos de la salud, como pueden ser el tratamiento de acné, de piojos, de hongos en las uñas… Pero no siempre todo es lo que parece.

Leer más: El motivo por el que la OCU tiene en el punto de mira a los festivales

La advertencia de la OCU sobre el uso del aceite que está utilizando todo el mundo

Es un hecho, eso sí, que este aceite es efectivo en estos tratamientos. Sin embargo, lo que mucha gente no tiene en cuenta son los efectos colaterales del uso de este antiséptico de triple acción, capaz de combatir hongos, bacterias y virus sin ningún problema. Sin embargo, desde la OCU se han tomado la molestia de analizar todos los posibles contras del uso de este producto.

Y lo cierto es que los hay. Y van más allá de los aspectos más básicos, que ya vienen de por sí incluidos en el prospecto de este aceite, como por ejemplo, que no se debe consumir ni inhalar, ya que es altamente tóxico, y que las personas que lo usen deben revisar minuciosamiento sus ingredientes tratando de detectar cualquier patógeno alérgeno que pueda incluir su receta.

Más allá de esto, lo que muchos desconocen es que se trata de un aceite bastante fuerte, lo que puede causar daños a las pieles sensibles, en forma de todo tipo de irritaciones en la piel. En estos casos, desde la OCU nos recomiendan en aplicarlo sobre la piel diluido con otro tipo de aceites, para que el efecto de este aceite de árbol de té no sea tan agresivo al tratar nuestra piel.

Del mismo modo, desde la OCU también aplicarlo únicamente sobre aquellas áreas afectadas por las bacterias o los agentes externos, ya que no solo no tienen ningún efecto positivo al aplicarlo sobre la piel no afectada por este tipo de infecciones o bacterias, sino que, además, aplicarlo sobre piel sana puede conllevar efectos negativos en forma de distintas irritaciones.

Por ello, es fundamental hacer un tratamiento cuidadoso y solo por la vía tópica en las zonas afectadas. Y por supuesto, desde la OCU también hacen un especial hincapié en mantener este aceite alejado del alcance de los niños, ya que su consumo por vía oral podría desembocar en intoxicaciones, somnolencia, e incluso en los casos más graves, estado de coma.