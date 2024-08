Este producto de Carrefour está arruinando tu dieta sin que te des cuenta

A la hora de llevar a cabo un estilo vida saludable, una dieta equilibrada resulta uno de los pilares fundamentales en la consecución de dicho objetivo. Tener una dieta en la que haya todo tipo de alimentos es tan importante como mantener alejados de nuestra alimentación todos aquellos alimentos ultraprocesados que cuentan con muy pocos beneficios nutricionales y muchas desventajas a nivel calórico.

Si bien es cierto que la vida no está hecha para contar calorías, al aporte calórico también resulta una parte fundamental de nuestra dieta. Y es que hay que tener en cuenta que un hombre adulto promedio necesita un aporte calórico diario de entre 2200 y 3000 calorías, mientras que una mujer promedio, tiene una cifra algo más baja, entre 1600 y 2400 calorías. Pero, ¿cómo identificar cuando un producto es alto en calorías?

Leer más: La solución ideal de Lidl para viajar sin facturar maleta en el avión

Carrefour tiene un producto que debe estar terminantemente prohibido en cualquier dieta

En lo que respecta al aporte calórico, está estimado que un producto se cataloga como poco saludable a partir de las 400 calorías por cada 100 gramos, siendo esta una cifra bastante alta. Como es de esperar, en lo relativo a la bollería industrial, muchos productos están muy cerca de esta cifra, pero si echamos un vistazo al catálogo de Carrefour, los miniredondos de chocolate son uno de los peores productos, nutricionalmente hablando.

Los miniredondos de chocolate, disponibles en Carrefour.

Esta versión de la cadena francesa de los famosos Donettes cuenta con un aspecto considerablemente incompatible con una dieta equilibrada. Los podemos encontrar en los lineales de Carrefour en paquetes de 160 gramos, en los que vienen un total de ocho pequeños donettes. Y su etiqueta remarca que su aporte calórico por cada 100 gramos asciende a un total de 503 calorías.

Haciendo una sencilla regla de tres, descubrimos que los 160 gramos totales del paquete ascienden a un montante de 804 calorías. Teniendo en cuenta que se incluyen ocho donettes en el paquete, cada uno de esos mini bocados tiene un aporte calórico ligeramente superior a las 100 calorías. Pero esto no es todo lo que convierte a este producto en uno prohibido para cualquier dieta.

Los miniredondos de chocolate, disponibles en Carrefour.

También en lo relativo a las grasas saturadas este producto se desvela como uno poco recomendable. Y es que por cada 100 gramos de producto, cuenta con un total de 34 gramos de grasa. Si esta cifra es ya de por sí altísima, todo se hace mucho más evidente al comprobar que 20 de esos gramos pertenecen a grasas saturadas. Y es conveniente tener en cuenta que en una dieta de 2.000 calorías diarias, el máximo de grasas saturadas recomendadas se reduce a 20 gramos diarios.

Pero esto no es todo aún. En lo relativo a los azúcares añadidos, este producto también se cuela en nuestra lista negra desde el punto de vista nutricional. No solo por el hecho de que cada 100 gramos de producto cuenta con 49 gramos de hidratos de carbono, que también, sino por el hecho de que de esta cantidad de hidratos de carbono por cada 100 gramos, un total de 30 gramos son de azúcares. Con todo esto, el veredicto es tajante: este producto de Carrefour no es recomendable para tu dieta.