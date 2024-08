La solución ideal de Lidl para viajar sin facturar maleta en el avión

El verano es una época para hacer muchas cosas. Y entre todas estas prácticas, viajar es una de las preferidas por millones de personas. Personas que aprovechan las vacaciones veraniegas para elegir un destino y montarse en un avión, listos para disfrutar de unas agradables vacaciones. Sin embargo, coger un avión conlleva mucho más de lo que puede parecer en un primer momento.

En primer lugar, muchas personas aprovechan las ofertas de vuelos low-cost que ofrecen plataformas como Ryanair. Unos vuelos que, a pesar de ser muy barato, cuentan con algunas limitaciones. Entre estas limitaciones, el hecho de no poder facturar maleta complica mucho las cosas. Sin embargo, en Lidl tienen la solución para solventar este tipo de situaciones.

Leer más: Lidl convierte tu jardín en un parque acuático para los peques de la casa

Lidl tiene el sustituto ideal para las maletas en cualquier viaje

Un aspecto con el que es conveniente tener mucho cuidado, ya que si te pasas con el tamaño de la maleta, aunque sea por poco, facturarla te puede costar casi tanto como el vuelo en sí. Por ello, desde Lidl tienen claro que deben encontrar alguna alternativa que permita a sus clientes ahorrar dinero. Y la solución por la que han apostado en la cadena germana es la mochila ergonómica para adulto.

La mochila ergonómica para adulto, disponible en Lidl.

Una mochila que resulta la solución ideal para todos aquellos viajes sin maleta. Y lo cierto es que lo es por muchos motivos, comenzando por el material resistente y rígido que la compone, a diferencia de la gran mayoría de mochilas, cuya principal función es mantener seguro y a prueba de cualquier golpe todo el contenido que decidamos llevar en la maleta.

No obstante, este tipo de material no es incompatible con la comodidad a la hora de colocarla en nuestra espalda, ya que cuenta con un acolchado ergonómico en su parte trasera, elaborado a base de elementos de malla, que hace que llevarla durante horas colgada de la espalda no sea una odisea. Tampoco lo hace en los hombros, que cuentan con un asa acolchada que también aboga por esta comodidad.

No obstante, más allá de la comodidad en lo relativo a su transporte, también destaca la comodidad en lo relativo a la forma de almacenar lo que queramos. Y es que cuenta con tres compartimentos distintos: Un compartimento acolchado pensado para llevar el ordenador portátil en caso de que sea necesario. Por otro lado, otro compartimento un poco más pequeño, pensado para aquellos que quieren llevar una tablet. Y por último, un organizador con compartimento con RIFD a prueba de lectura.

Unos espacios que, por supuesto, se suman al compartimento frontal propio de todas las mochilas, además de los dos bolsillos elásticos laterales con los que cuenta. Todo esto convierte a esta mochila en el complemento ideal para viajar a cualquier lugar sin tener que preocuparte por el hecho de facturar o no, ya que cabrá debajo del asiento del avión. Y todo ello lo puedes encontrar en Lidl a un precio récord, de tan solo 27,99 euros. ¡Corre, que vuelan!