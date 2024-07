La llegada del verano es sinónimo de muchas cosas. Sin embargo, posiblemente, el efecto más inmediato de esta época del año es la aparición de las altas temperaturas que hacen acto de presencia en todos los puntos de España. Unas temperaturas respecto a las cuales, por suerte, plataformas como Lidl nos ayudan a combatir.

Desde hace muchos años, la cadena germana es una de las grandes referencias en lo relativo a muchos ámbitos. Y como no podía ser de otro modo, el ámbito de la climatización es uno de los que reina en Lidl cuando llegan las altas temperaturas. Y a escasos días para que el verano arranque de forma oficial, Lidl ha hecho un su cuenta de TikTok una selección de cinco productos que no pueden faltar en tu casa en esta época. Eso sí, solo están disponibles en las tiendas físicas de la cadena germana.

Los productos con los que Lidl nos ayuda a combatir el calor

Si bien cuentan con infinidad de productos en este ámbito, posiblemente el mini ventilador recargable sea uno de los más cómodos de todo su catálogo. No solo por la enorme portabilidad que nos permite llevarlo con nosotros a cualquier parte, sino también por la enorme comodidad que nos brinda al permitirnos refrescarnos en cualquier lugar. Cuenta con tres velocidades, y es una de las mejores opciones de Lidl, disponible en sus lineales por un precio de tan solo 7,99 euros.

No obstante, si lo que buscas es algo más potente, el ventilador de sobremesa puede ser tu opción ideal. Así lo demuestran sus 21 W de potencia, que se suman también a tres velocidades entre las que podremos variar en función del calor que haga, y cuenta también con un sistema de inclinación regulable, que se adapta a cualquier zona a la que queramos dirigir el aire. Y su precio en tu Lidl más cercano es de 12,99 euros.

Si lo que buscas es algo que no solo de aire, sino que también refresque, el enfriador de aire de sobremesa con pulverizador es tu opción ideal. Y es que este complemento no solo da aire, sino que también lo enfría y lo humidifica. Y su uso, además, no puede ser más sencillo: solo tendrás que poner agua fría o cubitos de hielo en su cesta, y él ya se encargará del resto. Su precio en Lidl, eso sí, es un poco más alto: 24 99 euros.

No obstante, en Lidl también podemos toparnos con opciones más clásicas, además de más eficientes. El ventilador de suelo es el claro ejemplo de ello. Uno de esos productos de toda la vida, que utiliza su potencia de 50 W con cuatro velocidades y cinco aspas, gracias a las cuales podremos refrescar prácticamente cualquier estancia de nuestro hogar. Y su precio es también de 24,99 euros.

Una lista que termina con otro clásico: el ventilador de pie de 45 W de potencia, que destaca por sus tres niveles de velocidad principalmente, pero también por muchas otras cosas. Cuenta con un ángulo de inclinación ajustable, además de una oscilación opcional de hasta 85º, sumado a una altura regulable que podremos adaptar en función de nuestras necesidades. Y su precio en los lineales de Lidl, en este caso, es de 19,99 euros.