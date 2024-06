Lidl tira la casa por la ventana y deja a mitad de precio este robot de cocina

Ya comenzado el mes de junio, es un hecho que el verano está a la vuelta de la esquina. La gente lo sabe, y las plataformas como Lidl, también. Una época en la que empieza a reinar el buen tiempo y la gente organiza sus días para ir a la piscina, tomar el sol, estar en una terraza…cualquier cosa menos quedarse en casa.

Por ello, y debido a la ingente cantidad de planes que aparecen en esta época del año, todo lo que sea ahorrar tiempo en casa es bienvenido. Y después de una plácida mañana de playa o de piscina, lo que menos apetece es llegar a casa y ponernos a cocinar. Un problema al que desde Lidl tienen una solución. Y no una solución cualquiera, sino una solución el 50%.

Lidl reinventa el robot de cocina para facilitar todas tus recetas este verano

Son muchos los complementos de cocina que han llegado a nuestros hogares a lo largo de los últimos años con el único objetivo de simplificar las tareas frente a los fogones. Sin duda, los robots de cocina son el aliado más eficiente, ya que se encargan directamente de cocinar por nosotros. Sin embargo, existen otros que también simplifican al máximo cualquier acción en la cocina.

El procesador de alimentos de 550 W de Silvercrest, disponible en Lidl.

Y, sin lugar a dudas, el procesador de alimentos de 550 W de Lidl es el ejemplo perfecto de uno de esos complementos que no puede faltar en ningún hogar este verano. Un complemento que, además, destaca por ser un procesador 7 en 1, ya que puede mezclar, rallar, raspar, cortar, batir, montar y amasar, ofreciendo infinidad de posibilidades en la cocina.

A simple vista, destaca en primer lugar por los materiales de calidad que lo componen, destacando las varillas de acero inoxidable que serán las encargadas de amasar y de mezclar cualquier alimento que deseemos introducir. Además, cuenta también con un bol desmontable con una tapa antisalpicaduras, que hace que este dispositivo sea sumamente sencillo de usar. Y como remate a todo lo anterior, incluye también un compartimento en la base para guardar el cable y que no ocupe espacio.

Potencia y versatilidad a partes iguales

Sin embargo, todo lo recién mencionado no tendría sentido si no fuese acompañado por cuatro niveles de potencia que el usuario puede manejar en función del alimento que esté procesando, llegando a alcanzar los 550 W de potencia. Por último, de la mano de unas medidas aproximadas de 31x26x26 centímetros, se trata de un complemento que en ningún caso molestará a la hora de guardarlo en cualquier armario de la cocina una vez que no lo estemos utilizando.

Por si todo esto no fuera suficiente, incluye también una larga lista de accesorios, entre los que destacan un vaso mezclador con tapa, un cortador con empujados, un disco rallador fino y otro reversible, o un garfio amasador con separador de masa. Pero la guinda sobre el pastel de este gran aliado para tu cocina, es su precio: hasta el domingo, está disponible con un 50% de descuento sobre su precio original, lo que lo deja en la página web de Lidl durante estos cuatro días por un precio de tan solo 41,99 euros.