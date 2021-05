La bicicleta de montaña ‘low cost’ de Alcampo está en el ‘top ventas’

Este fin de semana decae el estado de alarma en España. Una situación que tiene a muchos y muchas planificando sus escapadas de fin de semana sin tener que preocuparte por los cierres perimetrales o las restricciones de horarios. Y claro, entre estos planes no faltan las excursiones en bicicleta por la montaña.

Para ello, Alcampo ofrece unas cuantas soluciones. Y una de las más destacadas es básica para este tipo de salidas. Y es que la cadena de supermercados de Auchan cuenta en su catálogo con una bicicleta de montaña de alta calidad y muy completa a un precio sorprendente e irresistible.

La bicicleta de montaña de Alcampo solo cuesta 149 euros

Se trata de la bicicleta de montaña de la marca Wader que Alcampo tiene a la venta por solo 149 euros. Y atención a las características porque no te defraudará.

Esta nueva aliada para tus escapadas cuenta con unas ruedas de 26 pulgadas que ofrecen grandes posibilidades y también con un resistente cuadro de acero. Y está disponible en dos combinaciones de colores: negro y rojo o negro y azul. Así podrás diferenciarlas si la compras en pareja y sales a pedalear con ella.

Bicicleta de montaña Wader a la venta en Alcampo

Alta calidad para tus aventuras por la montaña

Esta bicicleta que comercializa Alcampo es recomendable principalmente para adultos. Aunque también la pueden usar adolescentes. En todo caso, en la web se recomienda que sea usada por personas que midan más de 155 cm.

Por otro lado, ofrece hasta 18 velocidades para que puedas afrontar cualquier terreno siempre que nos sea extremadamente complicado. Están gestionadas por un cambio H30. Y todo ello se completa con unos fabulosos frenos V-Brake.

Bicicleta de montaña Wader a la venta en Alcampo

Tal y como te hemos comentado, el precio de esta bicicleta es de 149 euros. Aunque si deseas hacerte con una te recomendamos que no tardes. Actualmente se encuentra entre lo más vendido de Alcampo, con lo que no sería de extrañar que no hubieran existencias cuando te decidas, teniendo que esperar hasta que Alcampo reponga unidades.