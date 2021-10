La linterna LED de alta potencia top ventas en Amazon tiene una vida útil de más de 50.000 horas

Es muy posible que haya algún rincón en tu casa al que no llegue la luz necesaria cuando estás buscando algo. Entre otros, ese armario en el que no da la luz suficiente o ese fondo de despensa en el que no distingues las conservas que guardas. Y claro, para encontrar lo que buscas sin perder tiempo tendrás que recurrir a alguna linterna.

No obstante, no todas las linternas del mercado son iguales. Si no buscas bien, puedes acabar con una linterna en las manos que no alumbre lo suficiente, que gaste las pilas de forma fulminante o en la que de golpe y de repente se funde la bombilla.

Amazon tiene a la venta una linterna LED de larga duración

Una serie de problemas que no tendrás con el producto que encontrarás en Amazon y que conocerás a continuación. Se trata de la linterna LED Fagory de la marca Maxesla que puedes encontrar a la venta en Amazon por 15,49 euros Y en cada pack viene dos unidades.

Este artículo tiene una valoración de 4,4 estrellas sobre 5 y un total de 4.410 valoraciones. Además, es el nº2 más vendido en linternas. Y a continuación te contamos algunas de sus características.

Útil para cualquier circunstancia

Esta linterna es perfecta para usarla en el hogar para buscar algo en la casa, para apagones o para emergencias, pero también para el coche, ciclismo, acampada, senderismo, pesca, correr, apagones, emergencias.

Cuenta con una potencia lumínica de 2.000 lumens como máximo. Y monta una bombilla LED, que además de consumir lo mínimo, asegura una vida útil de alrededor de 50.000 horas. Vamos, que probablemente no tengas que cambiarla en la vida.

Esta linterna a la venta en Amazon monta un foco ajustable que permite regular la intensidad y la distancia de iluminado, llegando hasta los 250 metros. Y dispone de cinco modos de iluminación: Fuerte, Mediano, Débil, Flash y SOS.

Por otro lado, esta linterna LED está preparada para un uso intensivo y brusco. Y aunque por poco tiempo, es sumergible, con lo que es ideal para los días de lluvia. Y sus dimensiones son perfectas para llevar en el bolsillo y almacenar con comodidad en la casa o el coche.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos