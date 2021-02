La OCU publica listado de los coches ecológicos más vendidos en España en 2020

El mercado del motor se ha desplomado en 2020. A la caída que venía registrando en los últimos años se ha sumado la crisis por la pandemia del COVID-19, provocando el mayor batacazo en la automoción de los últimos años.

No obstante, no todos son malas noticias. Los coches sostenibles han sufrido una importante subida. Ello se debe, principalmente, a las ayudas del Gobierno del Plan Renove y a que en 2019 no existía tanta variedad de modelos que funcionan con electricidad o con combustibles alternativos. Pero aún así, es una buena noticia a destacar.

Y para que te hagas una idea de cuáles ha sido los modelos más vendidos, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado los top 5 de los coches sostenibles más vendidos, entre los que encontramos los híbridos no enchufables, los híbridos enchufables, los eléctricos y los de gas (GLP y GNC). Y te mostramos los resultados a continuación.

Híbridos no enchufables

Estos han registrado un crecimiento del 26%, superando las 100.000 unidades matriculadas. La lista la lidera Toyota con el Corolla y otros tres modelos en el top 5. El único de otra marcaque se ha colado es el Hyundai Tucson.

Toyota Corolla

Ranking año 2020 1º Toyota Corolla 2º Toyota C-HR 3º Toyota RAV-4 4º Hyundai Tucson 5º Toyota Yaris

Híbridos enchufables

Estos modelos ocupan ya un 2,7% de la cuota de mercado en España. Y en 2020 se comercializaron 23.300 modelos. El vendedor ha sido Mercedes Clase A enchufable.

Mercedes Clase A

Ranking año 2020 1º Mercedes Clase A 2º Peugeot 3008 3º Kia Niro 4º Renault Captur 5º Mini

100% Eléctricos

Esta categoría ha subido un 79% respecto a 2019, con un total de 18.000 operaciones. Ocupan un 2,1% de la cuota del mercado. Y el más vendido ha sido el Renault Zoe.

Ranking año 2020 1º Renault Zoe 2º Hyundai Kona 3º Peugeot 208 4º Tesla Model 3 5º Volkswagen ID3

GLP y GNC

Cerramos la lista con los combustibles alternativos, el Gas Licuado de Ptróleo y el Gas Natual Compromido. El vencedor ha sido el Dacia Sandero GLP.