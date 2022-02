Las mejores ofertas en videojuegos para PlayStation pasar el fin de semana

Ya sea por el Día de San Valentín, un cumpleaños o cualquier fecha señalada en la que se precise un regalo, si esa persona es un gran aficionado al mundo de las consolas y todo lo que ello engloba, un videojuego puede ser siempre una gran opción.

Bien es cierto que muchas veces se salen de presupuesto, pero hay muchos videojuegos que han sido top ventas y que ahora presentan descuentos muy interesantes que se pueden adaptar tanto a los gustos de la persona que se va a regalar como al presupuesto del que se dispone.

Far Cry 6

Uno de los buques insignia de Ubisoft. Un videojuego inspirado en un paraíso tropical ficticio pero que hace alusión a Cuba y a todo lo referente con los guerrilleros y con la revolución. En esta entrega de la compañía francesa se encarnará a un guerrillero que intentará salvar a su nación de la opresión dictatorial.

Este videojuego solía estar por 69,90 euros. Ahora, El Corte Inglés proporciona un 50% de descuento, dejándolo en un precio final de 34,90€. Descuento aplicado en todas las plataformas.

The Last of Us parte II

La joya de la corona de Naughty Dog. The last of Us ha sido considerado como uno de los mejores videojuegos que se han creado para Play Station debido a la gran trama narrativa que presenta. En esta ocasión, en un mundo postapocalíptico cuya acción se desarrolla en Estados Unidos la protagonista de esta saga se embarca en un viaje de venganza y para saldar cuentas personales.

Este videojuego se puede encontrar en Amazon por 19,90€. Una gran oferta, puesto que tiene un descuento del 36%, dejando atrás los 30,88 euros que costaba antes.

NBA 2K22

El gran videojuego de deportes que poco a poco va compitiendo con FIFA. En este simulador de baloncesto permite jugar con los jugadores y equipos de la NBA. Permitiendo jugar con las grandes estrellas del panorama actual y también con los que un día lo fueron.

Este videojuego estaba inicialmente por un precio de 69,90€. Pero ahora, en El Corte Inglés, se puede encontrar por 34,90€, un 50% más barato.

Assassins Creed Valhalla

Por último, la última entrega de esta selección vuelve a ser de Ubisoft y con la última entrega de una de sus sagas más exitosas: Assassins Creed Valhalla. En esta edición se podrá conocer todo lo que envuelve a la historia nórdica, así como poder ver en primera persona las invasiones de la flota nórdica a países como Inglaterra.

Este artículo se encuentra en Amazon por un precio de 25,75 euros. Cuenta, además, con un gran descuento del 62%, dejando atrás los 69,95€ que valía antes. Este producto cuenta con una valoración de cuatro estrellas y media y 841 reseñas.

