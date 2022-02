El Lego de Star Wars que no puede faltar a ningún fan de la saga

Si eres fan de la saga de Star Wars, seguro que has visto recientemente que muchas personas están detrás de la nueva colección que ha sacado Lego. Aunque no es del todo nuevo, últimamente están sacando nuevos modelos de Star Wars que ya se pueden renovar a través de su web oficial. Ahora está disponible uno de los iconos de la saga que no podrían faltar a ningún fan de la saga y, por supuesto, de los Lego.

Nos referimos al mítico Halcón Milenario de Star Wars que Lego ha sacado a la venta. Tanto para niños (mayores de 9 años, tal y como señala Lego) como para los que aman coleccionar este tipo de Legos. Tiene un total de 1353 piezas, por lo que te pasarás un buen rato montando esta nave espacial de Lego.

El Halcón Milenario de Star Wars se suma a la colección de Lego

Además del Halcón Milenario, con él también vienen 6 personajes como R2D2, Chewbacca o C3PO, entre otros. La nave viene con todo tipo de detalles, incluso con cápsulas del tiempo que se pueden abrir y cerrar fácilmente para que los más pequeños jueguen con ellas. Y no solo eso, sino que el interior también viene con todo lujo de detalles como asientos, mandos, ordenadores…

Caja del Halcón Milenario de Lego

Es posible adquirir esta joya de la saga en la propia web de Lego por un precio de 159,99 euros. Un precio medianamente asequible para los amantes de esta saga de Star Wars, teniendo en cuenta que muchos otros productos coleccionables tienen un precio superior a los 600 e incluso 700 euros.

En la web de Lego se aceptan pedidos de productos agotados temporalmente, que se empezarán a enviar a partir de mediados de mes, así que no te preocupes por el stock del mismo, aunque su estado sea pendiente.

Halcón Milenario de Lego

Otras recomendaciones del catálogo de Lego

Si te ha gustado esta recomendación del catálogo de Lego, te traemos otras dos que también te podrían interesar:

La Ducati Panigale V4 R réplica de Lego, con todo lujo de detalles, e incluso con suspensiones que suben y bajan, disponible por 59,99 euros.