Las zapatillas de pádel de hombre más baratas y cómodas del catálogo de Decathlon

El pádel es uno de los deportes de moda en los últimos tiempos, y no solo entre los profesionales (que también). Lo hemos podido comprobar con las series ATP Padel Tour, y es difícil no conocer a alguien que no haya practicado alguna vez este sencillo a la vez complicado deporte en algún momento, o que lo practique en la actualidad. De hecho, es muy habitual encontrar pistas de pádel en las propias urbanizaciones de vecinos.

Por ello, si te estás iniciando en este deporte, es conveniente que primero sepas si realmente te va a gustar o no. Eso requiere un pequeño desembolso inicial en material como la pala, camiseta, pantalones… Y unas zapatillas. Si estás buscando unas zapatillas de pádel para hombre, Decathlon tiene unas ideales para iniciarse en este deporte por menos de 25 euros.

Las zapatillas de pádel de hombre de Artengo por menos de 25 euros

Nos referimos a las zapatillas de pádel para hombres de la marca Artengo, de la que ya conocemos otros productos para tenis y deportes in-door de Decathlon. En concreto, estas son un modelo dedicado para el pádel, incluso vienen con una inscripción en la puntera de la zapatilla indicando que son un modelo específico de “pádel“.

Zapatilla de pádel de Artengo

Proporcionan un agarre ideal para las pistas cerradas de pádel gracias a los dibujos angulares específicos en la suela, ideales también para hierba sintética. También permiten la transpirabilidad al tener zonas de tejido mesh para el exterior, así como garantiza una amortiguación por la entresuela de espuma EVA que absorbe impactos.

Leer más: Las mejores palas de pádel de Decathlon para iniciarse en el deporte de moda

Tiene una combinación de colores azul oscuro y eléctrico, así como detalles en color amarillo fluorescente. Sus opiniones en la web de Decathlon no dejan lugar a dudas de que es un buen modelo, y su precio también acompaña: 24,99 euros por este modelo de zapatilla de pádel para hombre.

Otras recomendaciones de pádel del catálogo de Decathlon

Si te interesan otros productos de pádel, te recomendamos estas otros:

La pala de pádel de la marca Kuikma de Decathlon, la galardonada como número 1 del mundo en 2018, por un precio de 99,99 euros.