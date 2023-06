Lidl dice adiós a la bayeta y a frotar de la mano de su invento más innovador

Dentro del mundo del hogar, existen algunas tareas que, sin lugar a dudas, son mucho más tediosas que otras. Muchas de estas tareas del hogar son relativamente sencillas y se pueden realizar en poco tiempo, o bien con la ayuda de algún gadget tecnológico que nos eche un cable.

Sin embargo, en muchas ocasiones, la suciedad incrustada en algunos lugares de nuestro hogar puede llegar a dar más guerra de la deseada. Un problema al que, hasta hace poco, no existía otra solución más allá de frotar todo el tiempo que fuera necesario hasta que desapareciese esta suciedad. Un problema con el que han terminado desde Lidl de un plumazo.

Leer más: Decathlon arrasa con el imprescindible para llevar tus pertenencias a la playa de forma cómoda

Lidl jubila la bayeta con su invento más innovador

Esta es considerada por muchas personas una de las tareas no solo más tediosas, sino también infructíferas, ya que en muchas ocasiones la suciedad incluso no llega a desaparecer del todo. Un hecho que obliga a muchos a tener todo tipo de productos de limpieza para hacer frente a esta molesta suciedad. Algo que, de la mano del cepillo eléctrico de limpieza de Lidl, ya no sucederá.

El cepillo eléctrico de limpieza, disponible en Lidl.

Se trata de un gadget que nos brinda la posibilidad de acabar con esta complicada suciedad sin la necesidad de frotar y frotar, ya sea en los grifos de nuestro hogar, en el horno, en el microondas, en las sartenes… Y para ello, cuenta con un motor DC de 6V, gracias al cual esta suciedad desaparecerá de cualquier superficie en cuestión de minutos.

Más allá de la potencia de su motor, otro de los aspectos que destaca en lo relativo a ste cepillo es su autonomía de hasta 80 minutos de forma ininterrumpida, que nos ofrecen un periodo de tiempo más que suficiente para hacer frente a la suciedad de cada una de las estancias de nuestro hogar que lo necesite.

Con un sistema de pilas, este complemento se ha consolidado en la cadena germana como uno de esos imprescindibles a la hora de llevar a cabo la limpieza en casa en todos los ámbitos. Y lo mejor de todo es que ahora podréis acabar con esta suciedad de forma muy sencilla y también muy barata, ya que este producto podrá ser vuestro en la web de Lidl por un precio de tan solo 17,99 euros.