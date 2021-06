Lidl convierte en ‘low cost’ un clásico de las películas del FBI

Seguramente habrás visto en más de una película norteamericana un artilugio como el que te presentamos a continuación. Y no solo en los films que vienen del otro lado del charco. Lo habrás visto en cualquier cinta en la que haya tramas policiales, de chantajes o corrupción.

Nos referimos a esas destructoras de documentos que utilizan los corruptos para eliminar pruebas físicas en papel de sus operaciones ilegales. Y es que si eres seguidor/a del cine, habrás visto la típica escena en la que algún personaje perseguido por autoridades como el FBI o la Interpol se oculta en algún despacho para destruir esos documentos que le puedan incriminar en algún delito.

Un icono en el cine

O también recordarás el típico detective que acude a los restos que dejan estas máquinas para juntar de nuevo las piezas y descubrir pruebas. Y es que esta forma de deshacerse de documentos se ha convertido en un icono del cine a lo largo de los años.

Pues bien, ahora podrás tener uno de estos artilugios en tu casa, ya sea para reducir el espacio que ocupan los residuos de papel. O también, porque no, para eliminar alguna prueba comprometedora. Incluso para deshacerte de esa carta de tu ex que no quieres volver a leer jamás.

Llévate a casa este icono del cine gracias a Lidl

Esto es gracias a Lidl, que acaba de poner a la venta una destructora de documentos de la marca Fellowes. Una máquina que Lidl anuncia como ‘ultra silenciosa’, con lo que además nadie se enterará de lo que estás haciendo.

Destructora de documentos de Fellower a la venta en Lidl

Esta máquina de Lidl garantiza eficacia. Destruye los documentos en partículas, lo que hace muy difícil su reconstrucción. Y atención, no solo funciona con papel, también lo puedes usar con otros objetos como CD’s. Por si aquella ex pareja también te grabó un recopilatorio.

Su tamaño tampoco será un problema, pues esta destructora de papel a la venta en Lidl mide 34 x 31 x 19 cm y pesa 4 kilos. Y lo mejor: su precio.

Porque esta destructora de documentos solo te costará 49,99 euros. Antes costaba 59,99 euros. Aunque debes tener en cuenta que solo podrás adquirirla a través de la página web de Lidl.