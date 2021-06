Lidl inventa un cepillo eléctrico ‘low cost’ que acaba con la suciedad más difícil

Sin lugar a dudas, entre lo que más pereza da en esta vida están las tareas del hogar. Y es que no hay peor pesadilla que la de acabar de trabajar o llegar a tu ansiado día libre y tener que lidiar con el desorden y la suciedad. En este sentido, dicen que contratar a personal de limpieza ahorra muchas separaciones y divorcios. Y puede que no lo consiga siempre, pero sí ahorra unas cuantas discusiones entre convivientes.

Y mientras decides si dar el paso y contratar un servicio de limpieza, Lidl te va proponiendo soluciones para que las tareas del hogar no sean tan farragosas ni te ocupen tanto tiempo. La cadena alemana de supermercados es experta en ello.

Lidl te ayuda e las tareas de limpieza del hogar

Buena prueba de ello es el robot aspirador del que te hablábamos esta semana en Economía Digital, o el cepillo eléctrico que ocupa las líneas de este artículo. Un nuevo dispositivo que Lidl acaba de poner a la venta y que te ayudará a eliminar la suciedad más difícil.

El cepillo eléctrico de limpieza a la venta en Lidl lo fabrica SiverCrest, empresa proveedora habitual de la multinacional germana en este tipo de productos y que garantiza alta calidad a bajo precio. En este sentido, solo cuesta 19,99 euros. Aunque no podrás comprarlo en las tiendas físicas. Solo puedes obtenerlo a través de la página web de Lidl, con lo que tendrás que añadir 3,99 euros en concepto de gastos de envío.

Cepillo eléctrico de limpieza de SilverCrest a la venta en Lidl

El cepillo eléctrico de Lidl solo cuesta 19,99 euros

Este cepillo eléctrico de SilverCrest a la venta en Lidl te ayudará a limpiara fondo grifos de baño y cocina, microondas, ollas, sartenes, platos, encimeras, picas, etc. Y lo hará de forma que ello no te suponga un esfuerzo, pues no será necesario frotar. El cepillo realiza todo el movimiento por ti.

El motor de este cepillo tiene una potencia de 6 V y funciona con pilas AA. Y no te preocupes, es apto para superficies húmedas o mojadas. Ofrece una autonomía de unos 80 minutos.

Las medidas del cepillo de Lidl son de 24,6 x 11,0 x 7,1 cm y su peso es de 480 gramos, con lo que no tendrás problemas a la hora de guardarlo. Y cada caja incluye 5 piezas para distintas superficies así como un paquete de cuatro pilas AA.