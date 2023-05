Lidl tiene el producto indispensable para que disfrutes de tu café en cualquier lugar

Existen algunas costumbres que son totalmente innegociables para algunas personas en diversos aspectos. Sin embargo, entre todas las que existen, y dentro de aquellas que están más extendidas, el café matutino es uno de esos aspectos innegociables en la vida de muchas personas, que encuentran en esa dosis de cafeína la energía suficiente para arrancar el día.

No obstante, no todo puede ser tan sencillo. Cuando nos encontramos fuera de casa, ya sea por motivos de trabajo o de ocio, no es tan sencillo disfrutar de un café de cafetera como la que tenemos en casa. Un hecho que también se complica cuando vamos justos de tiempo. Problemas diversos, a los que desde Lidl han aportado una solución eficaz.

Leer más: Lidl tiene la mopa de vapor 2 en 1 que desbanca a los robots de limpieza

Disfruta de tu mejor café donde, como y cuando quieras

Sin ir más lejos, levantarse por la mañana con el tiempo justo puede implicar que no contemos con el tiempo suficiente para preparar uno de esos deliciosos cafés. Es por ello que, desde la cadena germana, nos proponen que sea el propio café el que venga con nosotros al trabajo, de la mano de la cafetera portátil más efectiva de su catálogo.

La cafetera portátil disponible en Lidl.

Un producto que, tras adquirirlo, solo nos pedirá un requerimiento: dejar el café preparado el día antes, y proceder a meterlo por la mañana en la propia cafetera, para así poder disfrutarlo cuando queramos. Un hecho que también lo convierte en el complemento ideal para todas aquellas ocasiones en las que nos vamos de cámping o a la playa, y necesitamos una dosis de esa cafeína.

Elaborada a base de un material de acero inoxidable, y con una capacidad total de 0,45 litros, esta cafetera portátil cuenta con diversas partes que la convierten en un elemento de lo más práctico. Y entre ellos destacan el molinillo de cerámica que podremos regular nosotros mismos en cualquier momento, y el filtro reutilizable metálico y permanente.

Un elemento imprescindible en las vidas de todos aquellos amantes del café, que son prácticamente incapaces de arrancar un día sin su dosis de cafeína. Y es que ahora, de la mano de Lidl, podremos hacerlo independientemente del momento o el lugar, con esta cafetera que encontraremos en su página web por un precio de tan solo 14,99 euros.