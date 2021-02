Lidl pone a a la venta el reloj de pulsera más barato para San Valentín: 2 euros

En su línea. Lidl ha vuelto a sorprender con un producto que apunta a súper ventas a medida que se acerca una fecha tan señalada como San Valentín. Porque si no sabes que regalarle a tu pareja, la cadena de supermercados lanza una colección de relojes de alta calidad que te costarán, atención, 2 euros la unidad. Un precio que invita a llevarse uno de cada tipo y cambiar de estilo a diario.

Tal y como definen en la web, son relojes de pulsera con mecanismo de cuarzo de precisión. Son resistentes al agua hasta 5 bar. Y tienes hasta seis diseños distintos: Blanco, Negro y dorado, Negro y gris, Negro, Negro pequeño, y Negro y plata. Todos ellos cuestan solo 2 euros. Y cada uno luce sus detalles específicos.

Nueva colección de relojes de Lidl a 2 euros la ud.

Seis diseños completamente distintos

El negro y dorado, por ejemplo, cuenta con piedras brillantes. O el negro a secas, que luce una luneta giratoria. Y todos los modelos cuentan con una pulsera de silicona muy resistente.

Además, existen diferentes tamaños dependiendo del modelo. El blanco y el negro/dorado mide 3,5 cm de diámetro x 4,1 x 1,1 cm. Y pesan 31 gramos. El negro gris mide 4,8 de esfera, x 5,5 x 1,5 cm y pesa 52 g. Mientras que el negro pequeño y el negro/plata se quedan en 3,9 cm de diámetro 4,7 x 1,2 cm. El primero pesa 34,5 g y el segundo 43 g. Y todos están elaborados con plástico, menos el negro gris. En su caso combina el plástico con el nailon.

Lo que sí debes saber es que solo están disponibles para su adquisición en la página web. Y si quieres uno, te recomendamos que te des prisa, pues como la mayoría de productos de Lidl, volarán en muy poco tiempo.

La alternativa son estos relojes, también de Lidl, de 9,99 euros

No obstante, si eso ocurre, no te preocupes. Porque siempre puedes acceder a la colección de relojes de Lidl a 9,99 euros. No son los 2 euros de los otros modelos, pero sigue siendo un precio increíble.

En este caso son relojes “con mecanismo preciso de cuarzo y pulsera de eslabones clásica”. También existen varios diseños: Plateado y Negro, Rosa y dorado, Blanco y Rosa dorado, y Plateado y Blanco.

Nueva colección de relojes de Lidl a 9,99 euros la ud.

Todos cuentan con un diseño con pedrería a juego y una carcasa de metal resistente. Y también son sumergibles hasta 5 bar. Además, cada caja incluye pilas, instrucciones y eslabón para el ajuste sin herramientas de la correa del reloj.

En este caso están disponibles en la web, pero también en las tiendas físicas. Aunque a estas llegarán el próximo 8 de febrero. Estate al loro.