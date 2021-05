Lidl pone a la venta una carretilla plegable

El verano está a la vuelta de la esquina y es el momento de poner a punto el jardín de tu casa o el de tu segunda residencia. Y para facilitarte el trabajo, en Lidl encontrarás un artilugio que te será de gran utilidad a la hora de realizar las tareas pertinentes. Se trata de una carretilla plegable muy útil y versátil que de la que no te separarás cuanto te toque ponerte manos a la obra.

Este producto te será muy útil si estás harto/a de transportar las herramientas o los restos de plantas o arbustos muertos que hayas retirado. Por un lado, acabarás con los problemas de espalda. Por otro, te ahorrarás unos cuantos viajes.

Carretilla plegable de Lidl

Lidl facilita las tareas en el jardín

Esta carretilla plegable la fabrica Parkside, empresa proveedora habitual de Lidl en lo que a herramientas del hogar se refiere. Y su precio es de solo 24,99 euros. Solo se puede comprar a través de la página web de la cadena de supermercados alemana.

Entre sus características destaca la facilidad en su plegado, lo que además nos permitirá ahorrar espacio cuando no la uses. Y es ideal para transportar herramientas, así como hojarasca, madera blanda, etc. Asimismo, también te será útil en invierno cuando tengas que transportar madera para la chimenea.

Carretilla plegable de Lidl

Alta calidad y material muy resistente

Está elaborada con una superficie de poliéster impermeable y muy resistente, y se completa con un armazón de acero con revestimiento en polvo. Y monta una rueda pequeña apta para el jardín.

Por último, la cubeta de esta carretilla plegable a la venta en Lidl es de gran tamaño. Y sus dimensiones son de 108 x 58 x 72 cm cuando está abierta, y de 118 x 64 x 12 cm cuando está cerrada. Su peso es de 4 kilos.