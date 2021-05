Lidl termina con el problema del robo del teléfono móvil en la playa con esta solución de 3,99 euros

A medida que mejora el tiempo en España y suben las temperaturas, las playas y las piscinas van estando más concurridas. Y si no lo has hecho ya, es posible que en los próximos días no puedas resistirte y te reserves un día para relajarte dándote un bañito.

Sin embargo, como ocurre cada verano, es posible que te vuelvas a encontrar con un problema que se repite cada año. Hablamos del temor a que te roben el teléfono móvil mientras te das un baño. No solo eso, sino que, además, podrás hacer fotografías en el agua sin temor a que se estropee, ya que si se moja en la playa se estropeará aunque tu móvil sea resistente al agua.

Leer más: Lidl cambia la forma de hacer un bocadillo con esta plancha grill

Las fundas de Lidl te permitirán llevarte el móvil cuando te das un baño

Pues bien, dejarás de tener ese problema si te haces con uno de los últimos artículos que Lidl ha sacado a la venta. Un producto que terminará para siempre con tu preocupación mientras te relajas en el agua, y que solo te costará 3,99 euros. Hablamos de las fundas impermeables para el teléfono móvil

Funda impermeable para móvil de Lidl

Está disponible en la página web de Lidl. Si lo prefieres, en Amazon encontrarás estas fundas por 9,99 euros 2 unidades o si necesitas más puedes comprar 12 fundas por 28,99 euros.

Funda impermeable para móvil en Amazon

Protege tu móvil en tus momentos de ocio

Y no solo para acudir a la playa. Por ejemplo, también protegerá tu celular en las atracciones de agua de los parques temáticos. Y así en infinitas ocasiones en las que tu smartphone corra el peligro de mojarse.

Funda impermeable para móvil de Lidl

Esta funda a la venta en Lidl protege contra el agua, pero también contra suciedad, polvo, arañazos o arena. Estas fundas permiten seguir usando nuestro dispositivo. Además, garantizan impermeabilidad hasta 10 metros de profundidad. Y cuentan con una cinta de seguridad para atarlo a la muñeca y no perderlas. La longitud de esta es de 42 cm.

En cuanto a sus dimensiones, miden 10,5 cm de diámetro por 21 cm de largo. Y son aptas para teléfonos de 6,9″ como máximo.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos