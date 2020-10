12 de octubre de 2020 (16:19 CET)

Lidl incluirá uno de sus productos estrella, el robot de cocina Monsieur Cuisine de Silvercrest, en su mes de ofertas para celebrar su aniversario online: el mestival. La cadena de supermercados alemana todavía no ha desvelado todas las promociones, pero si ha insinuado que contará con el popular robot, competencia de Thermomix.

El mestival de Lidl se inició el 5 de octubre. Las ofertas son semanales y cada lunes se desvelan las de la semana. El pasado se descubrió la del 5 al 13: envíos grates durante los primeros siete días de la promoción para todas las compras en la web. Las promociones del resto de semanas todavía no han salido a la luz.

Las de esta semana no se desvelaron el lunes 12 al ser la fiesta de la Hispanidad, pese a que muchos supermercados de la cadena alemana abrieron. Se publicarán el miércoles 14 de octubre bajo el titulo de Flowcost. El 19 de octubre se descubrirán las siguientes, tituladas “Novedades sobre ruedas”. El 26 de octubre, la última: “Desplomartes”.

Pese a que Lidl no ha anunciado todavía en qué consistirán estas promociones, ha insinuado que venderá su robot de cocina. O lo vende o juega al engaño. La cuestión es que en su anuncio de televisión para promocionar el mestival, un hombre de edad avanzada explica que aprovechará para ir al supermercado alemán a comprar la Monsieur Cuisine.

El Mestival es todo un festival. Y todos “los mandaos” de Lidl lo están disfrutando como nunca.

“A mi no me mires eh, que soy un mandao. Mi hijo dice ‘papa, aprovecha y vas al Lidl y me compras la Monsieur Cuisine’. Es un robot de cocina muy barato. Lo empalmo aquí y me voy para casa”, dice el actor del anuncio, que termina explicando el mestival y los envíos gratis de la primera semana del aniversario.

El Monsieur Cuisine Connect, la alternativa de Lidl a la Thermomix por 359€

El robot de cocina Monsieur Cuinine Connect de Silvercrest es uno de los productos más deseados de Lidl. Lo es porque es muy barato y porque no siempre está a la venta. De hecho, lo está muy de vez en cuando, tanto en tienda como en la web.

Lidl suele lanzar ofertas efímeras tres veces por semana: los lunes, jueves y sábados. Son productos que no siempre tiene, como comida de un determinado país, ropa, electrodomésticos o utensilios para la cocina. El robot de cocina es una de las ofertas efímeras más buscadas, que ha provocado colas en la calle en más de una ocasión.

Lidl vendió en verano por última vez la versión más nueva de su robot de cocina Monsieur Cuisine, el Connect, por 359€. Es tan popular por este precio tan competitivo, pues la Thermomix vale más de 1.000 euros y, aunque tiene algunas funciones y accesorios más, ambos cumplen su función con éxito.

El robot de cocina de Lidl tiene 10 velocidades y 7 accesorios

El robot que fabrica Silvercrest específicamente para Lidl cuenta con una potencia de 1.200 vatios (W) y un peso de 10,6 kilos. Tiene tres programas automáticos (amasa, cuece al vapor y rehoga), 10 velocidades, con función turbo, y cooking pilot, un programa que te guía para cocinar tanto las 213 recetas ya preinstaladas como las que descargues mediante wifi.

El Monsieur Cuisine Connect de Lidl tiene pantalla táctil y 7 accesorios: juego de cuchillas, batidor, bandejas para cocer al vapor, vaso grande extraíble de acero inoxidable, tapa con orificio de llenado, espátula y cesta para cocer. Sirve para cocinar sopas, salsas, batidos, verdura, carne, pasta, pescado, mermelada y masas de pastel, entre otros manjares.