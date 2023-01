Lidl te invita a disfrutar de tu terraza incluso cuando el termostato marca temperaturas bajo cero

A pocos días de que haya arrancado el nuevo año, en pleno mes de enero, el invierno y todos los elementos que este trae consigo ya son una realidad en nuestro día a día. Y sin lugar a dudas, el factor característico que año tras año hace acto de presencia, es el frío en esta época del año. Un frío que cambia por completo los planes de nuestro día a día.

Sin embargo, existen personas que, independientemente de la época del año, tienen unos gustos que, en ocasiones, pueden no ser compatibles con el invierno, como puede ser disfrutar de una terraza con amigos. Sin embargo, en Lidl han dado con la solución perfecta para que cualquiera pueda disfrutar de esto sin tener en cuenta el frío, y sin necesidad de salir de su casa.

Lidl adapta tu terraza al frío del invierno

Y es que, como es evidente, cuando las temperaturas rozan el bajo cero, no es agradable disfrutar un rato al aire libre. O al menos no lo es si no cuenta con el calefactor halógeno de pie de Lidl, que cambia por completo la experiencia, permitiéndonos disfrutar de la compañía de amigos y familiares en nuestra terraza o jardín sin sufrir el frío.

El calefactor halógeno de pie, disponible en Lidl.

Se trata de un elemento que destaca por muchas cuestiones, pero la principal es la que le brinda una gran utilidad: tiene la capacidad de calentar rápido cualquier espacio gracias a su sistema de rayos infrarrojos por un parte, y a su potencia de 1200 W que hace de este uno de los calefactores más potentes con los que podemos encontrarnos según su relación calidad precio.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es su adaptabilidad a cualquier lugar, algo que le debe principalmente a la longitud de su cable, que cuenta con un tamaño de aproximadamente 180 centímetros. Además, gracias a su base estable y a su protección antivuelco, podremos colocarlo en cualquier lugar sin miedo a tener un accidente. Además, cuenta con un asa abatible que nos permite recogerlo de manera sencilla una vez que no lo estemos usando.

Un producto que demuestra una vez más el hecho de que la cadena germana cuenta con una variedad que abarca un gran número de sectores, desde la alimentación, hasta aquellos productos para interiores, como en este caso, otros para zonas exteriores. Y en este caso, triunfa entre sus clientes este calefactor halógeno, que podéis encontrar en la página web de Lidl por un precio de 79,99 euros.