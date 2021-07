Lidl trae a España un invento que termina con el óxido en el lavavajillas por 6,99 euros

Es posible que en ocasiones hayas encontrado óxido en tu lavavajillas o en los cubiertos que tienes en casa. Si es así, probablemente hayas estado buscando un remedio fácil y definitivo que te permita olvidarte para siempre. Y quizás has encontrado alguno. No obstante, no obtendrás nada más eficaz como el artilugio que Lidl tiene a la venta por solo 6,99 euros.

Se trata de una barra quita óxido con la que podrás olvidarte completamente de la corrosión que se produce en tu lavaplatos, en tus cubiertos y en otros utensilios que tengas en tu cocina.

Y es que también sirve para sartenes, ollas, platos, etc. Además, podrás olvidarte de ellos casi para siempre, pues tiene una durabilidad de hasta 600 lavados. Es decir, a no ser que pongas a diario el lavavajillas en marcha, debería durarte dos o más años.

Barra quita óxido a la venta en Lidl

Lidl tiene la solución al óxido de cubiertos y lavaplatos

Esta barra quita óxido está fabricada con acero inoxidable y en su interior cuenta con un imán. Y es gracias a ello a lo que consigues eliminar el óxido. El imán ejerce fuerza sobre los átomos modificando su ionización y consiguiendo el efecto deseado.

Obviamente, esta barra quita óxido a la venta en Lidl no usa productos químicos. Es decir, no pondrás en riesgo tu salud ni la de los que viváis en casa. Y con todo ello conseguirás alargar la vida de tu lavaplatos y de tus utensilios.

Ya disponible online y en tiendas el 29 de julio

Además, el fabricante también recomienda su uso en la bandeja de cubiertos del armario de la cocina para evitar el óxido en tenedores, cuchillos y compañía, con lo que igualmente te será de gran utilidad aunque no tengas lavaplatos. Y te cabrá perfectamente, pues sus medidas son de 10 cm de largo por 2 cm de diámetro.

Por último, esta barra quita óxido disponible en Lidl solo te costará 6,99 euros. Pero debes tener en cuenta que por el momento solo está a la venta a través de la página web de la multinacional.

Ello implica una inversión extra de 3,99 euros en concepto de gastos de envío. Aunque si quieres, puedes esperar hasta el próximo 29 de julio, cuando saldrá a la venta en las tiendas físicas.