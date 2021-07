Una buena forma de equipar tu cocina con dispositivos de alta calidad sin que ello te cueste un dineral, es echar un vistazo a los productos que Lidl pone a la venta y que están catalogados con ‘Producto estrella’. Por ejemplo, el artículo que te presentamos en las siguientes líneas.

Se trata dela tostadora de SilverCrest que puedes comprar desde ya a través, y solo a través, de la página web de la multinacional alemana. Solo te costará 14,99 euros, a los que tendrás que añadir otros 3,99 euros en concepto de gastos de envío.

Por menos de 20 euros tendrás en casa esta tostadora catalogada como ‘Producto estrella’

Es decir, por menos de 20 euros tendrás una tostadora con la que llevarás los desayunos (y otras comidas) a otro nivel. Y esto es gracias a características y bondades como las que te contamos a continuación.

Esta tostadora de SilverCrest a la venta en Lidl tiene una potencia de 870 W.Y una de sus virtudes principales es que cuenta con 6 niveles distintos de tostado. Y no solo esto.

También ofrece una función de descongelación, para que no tengas que preocuparte de si has sacado o no el pan del congelador. Y a esta se añade otra función de calentamiento, que permitirá subir la temperatura del pan sin que este se tueste. Y dispone de un accesorio calientapanecillos que viene integrado.

Tostadora Silvercrest a la venta en Lidl

Por otro lado, cuenta con un sistema de elevación que te permitirá extraer de forma segura las tostadas más pequeñas. Y monta una bandeja recogemigas extraíble que facilita la limpieza.

Dos diseños y medidas compactas

Está disponible en dos diseños: negro y turquesa. Y funciona enchufada a la red eléctrica con un cable de 1 metro que te otorgará un amplio radio de acción, y que podrás recoger fácilmente con su enrollacable.

Tostadora Silvercrest a la venta en Lidl

Por último, las medidas de esta tostadora a la venta en la web de Lidl son de 26,1 x 16,4 x 17,8 cm y pesa 1,04 kg, con lo que podrás transportarla y almacenarla con total comodidad, así como colocarla en cualquier rincón sin que suponga una molestia.